Chile lleva al debate internacional una respuesta colaborativa frente al ausentismo escolar

Una delegación chilena viajará a España para presentar ante especialistas de más de 20 países una respuesta colaborativa frente al ausentismo escolar. La experiencia será expuesta en la Conferencia Internacional INSA 2026. Reunirá en Alicante a representantes de Alemania, Australia, Canadá, Estados Unidos, Finlandia, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Reino Unido, Suecia y Tanzania, entre otros países.

Durante la conferencia -que se realizará el 2 de octubre- María de la Luz González, Yanira Alée y Yalí Horta, de Fundación Educacional Oportunidad, junto con Rebeca Molina, de Fundación Presente, dialogarán en torno a la trayectoria de la Red INSA Chile y los desafíos de esta alianza.

Red INSA Chile promueve la asistencia escolar

Creada en 2023, Red INSA Chile promueve la asistencia escolar y busca proteger las trayectorias educativas de niñas, niños y jóvenes. Además de las mencionadas organizaciones, está compuesta por el Ministerio de Educación, el CIAE de la Universidad de Chile, las fundaciones Belén Educa y Arauco. Y las corporaciones Bien Público y Emprender.

La directora ejecutiva de Fundación Educacional Oportunidad, María de la Luz González, explicó que “lo que llevamos a España es la convicción de que mejorar la asistencia requiere que el Estado, las comunidades educativas, la academia y la sociedad civil compartan evidencia. Coordinen sus acciones y aprendan unos de otros. Ese es el camino que Red INSA Chile ha comenzado a recorrer y que queremos compartir con otros países”.

La directora ejecutiva de Fundación Presente, Rebeca Molina, agregó. “El principal aprendizaje de la red es que cada actor observa una parte distinta del problema y aporta capacidades diferentes para enfrentarlo. Al conectar ese conocimiento, podemos pasar de esfuerzos dispersos a respuestas más coherentes, que consideren la realidad de las escuelas y las familias. Ese trabajo colaborativo es el aporte que queremos presentar en la conferencia”.

“Participar en esta conferencia nos permitirá poner en circulación lo aprendido en Chile y contrastarlo con experiencias de más de 20 países. Queremos compartir lo que ha funcionado, conocer otras respuestas y volver con nuevas ideas que nos ayuden a fortalecer el trabajo de la red. El intercambio internacional cobra valor cuando se traduce en mejores decisiones y apoyos para las comunidades educativas”, afirmó Yalí Horta, quien además cumple el rol de coordinadora de Red INSA Chile y miembro del equipo ejecutivo de Red INSA Internacional.