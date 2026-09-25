The New York Times elige a “Breaking Bad” como la mejor serie del siglo: Mira el ranking con las 100 seleccionadas 

El diario estadounidense, The New York Times, eligió recientemente a “Breaking Bad” como la mejor serie de televisión del siglo XXI en un llamativo ranking.

La producción protagonizada por Bryan Cranston lidera un listado que publicó el prestigioso medio, con las 100 mejores series de televisión del presente siglo.

Según consignó Emol, la lista fue elaborada a partir del voto de más de 500 figuras destacadas de la industria audiovisual. Esto incluye a creadores, directores, showrunners y actores reconocidos.

Por ejemplo, entre los actores que votaron están el propio Cranston, Elisabeth Moss, Adam Scott, Rose Byrne, Colman Domingo y Jason Bateman.

Asimismo, figuran creadores como Damon Lindelof, Lena Dunham, Lena Waithe y Noah Hawley.

El podio lo completaron “The Wire” en el segundo lugar, seguida por “Mad Men” como tercero.

El resto del top ten, en orden del 4° al 10°, lo componen: “Succession”, “Fleabag”, “Game of Thrones”, “Veep”, “30 Rock”, “Curb Your Enthusiasm” y “Atlanta”.

Consignar que “The Sopranos”, considerada una de las mejores series de la historia, no está incluida en el ranking, ya que fue estrenada originalmente en 1999.

Revisa el ranking con las 100 series: