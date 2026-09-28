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“Vergonzoso” y “nos sentimos perjudicados”: La molestia en Everton tras la clasificación de la U en la Copa Chile

Desde el cuadro ruletero evidenciaron su indignación con la dirigencia del fútbol chileno, debido a las decisiones que se tomaron con la llave después de los incidentes en el duelo de ida.

Leonardo Medina
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“Vergonzoso” y “nos sentimos perjudicados”: La molestia en Everton tras la clasificación de la U en la Copa Chile

Everton se despidió este domingo de la Copa Chile en los octavos de final, luego de empatar 1-1 ante Universidad de Chile en el Estadio Nacional y quedar eliminado con un 2-1 global. Sin embargo, la definición dejó muy molestos a los ruleteros.

Es que el duelo de ida, disputado en Viña del Mar se vio interrumpido por serios incidentes protagonizados por hinchas del elenco laico, situación que derivó en la suspensión del pleito. 

Posteriormente, en una llamativa decisión, la ANFP ordenó que, en la previa al partido de vuelta, se retomaran las acciones desde el momento en que se detuvo el cotejo, mientras los viñamarinos pretendían que se les diera por vencedores de la llave.

Por lo mismo, tras el compromiso disputado en el Estadio Nacional, el capitán de Everton Diego Oyarzún, no ocultó su enojo. En ese marco, lanzó un fuerte dardo a la ANFP y la Federación del fútbol chileno. 

“Quiero mandar un saludo grande a los inoperantes e ineficientes de la ANFP, y la Federación, espero que hayan disfrutado de este día histórico y vergonzoso para el fútbol nacional”, dijo el defensa a TNT Sports.

Respecto a la derrota de su equipo, el zaguero indicó que “el segundo tiempo fue todo nuestro, queda la bronca de no jugar así toda la llave. Aplaudo a mis compañeros, pasamos una injusticia”.

“Estamos muy molestos con las decisiones que se tomaron… pero como te digo, absolutamente honesto este grupo e institución de venir y presentarnos”, añadió. 

“Nos sentimos atados de mano

A su vez, el lateral Óscar Opazo también expresó su molestia, señalando que “nos vamos tranquilos porque entregamos todo, pero sí tenemos que decir y no callarnos sobre lo que pasó. Fue una vergüenza lo que hicieron y las decisiones que se tomaron”.

“Nos sentimos atados de mano porque aparecen amenazas en contra del club, en contra de jugadores que por ahí no tienen otra opción. Nos sentimos perjudicados en su totalidad. Es una frustración tremenda que te manoseen de esta manera, esa es la palabra, que te pasen a llevar”, sostuvo.

Además, planteó que “cuando tú vas a una reunión con tres partes, en este caso dos clubes y la ANFP, y cuando llega la directiva nuestra y ya las decisiones están tomadas”. A lo anterior agregó: “Entonces eso ya es completamente injusto que te citen a una reunión cuando ya está todo decidido”.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
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