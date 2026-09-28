Inédita interpelación a canciller Francisco Pérez Mackenna inicia a las 15 horas de este lunes

A contar de las 15 horas de este lunes, se realizará en la Cámara de Diputados la interpelación al ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna. La primera a un canciller en la historia de este mecanismo creado en 2005. Y la primera de este Gobierno.

El diputado socialista Nelson Venegas será el encargado de formular las preguntas.



La interpelación fue presentada por la oposición el 7 de septiembre pasado tras la polémica sobre la soberanía del Estrecho de Magallanes. Y tras las declaraciones del embajador de Estados Unidos, Brandon Judd. Esta fue interpretadas como una injerencia en los asuntos internos de Chile.



Otros temas a abordar en la interpelación son el Escudo de las Américas. La salida del Grupo de Países No Alineados. Los aranceles que impuso EEUU a Chile y el retiro del apoyo del Gobierno a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU.

Diputado Venegas: “Este no es un acto contra el Gobierno esencialmente”

El diputado Venegas sostuvo que “este no es un acto contra el Gobierno esencialmente. Este es un acto que va en defensa de los intereses superiores de nuestro país. Esto es un acto que va en la defensa de Chile en el mes de la patria”.



Añadió que “aquí lo que ha ocurrido es que tenemos una Cancillería y un Gobierno que ha tenido una conducción confusa, ambigua, equivocada y timorata”.

Interpelación fue aprobada en la Cámara el 8 de septiembre pasado

La interpelación fue aprobada en la Cámara el 8 de septiembre por 57 votos a favor, 49 en contra y una abstención. Según la oposición, el ministro de Relaciones Exteriores no ha protegido los intereses de Chile



El ministro Pérez Mackenna calificó la interpelación como una oportunidad para detallar los avances de la política exterior del Gobierno. “Los parlamentarios tienen el legítimo derecho de presentar una interpelación contra un ministro de Estado. Y nosotros responderemos debidamente a las preguntas que se nos hagan”, aseguró en esa ocasión.



Agregó que “nos hemos presentado 11 veces en el Congreso. Precisamente en ese esfuerzo de llevar las relaciones internacionales de Chile coordinadamente con los distintos actores del Estado. Porque nuestra labor forma parte de una política de Estado, y es así como seguiremos trabajando”.



“Esta interpelación es una oportunidad para detallar los avances de la política exterior. Podemos tener visiones diferentes, en muchos temas, pero la defensa de los intereses de Chile ante el mundo debe ser una sola”, añadió.



Finalizó asegurando que “la política exterior es política de Estado, y debe ser un punto de encuentro y no de división”.