Huracán Polo deja dos menores muertos y tres personas desaparecidas en México

Al menos dos menores murieron y tres personas permanecen desaparecidas en el estado de Jalisco, México, debido a emergencias provocadas por las lluvias y el fuerte oleaje asociado al huracán Polo.

Los cuerpos de dos niños de tres y 12 años fueron encontrados en la comunidad de La Cuesta, en el municipio de Talpa de Allende. Ambos pertenecían a una familia de cuatro integrantes cuya vivienda fue arrastrada por una creciente súbita, recogió Emol.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó que las fuertes lluvias provocaron el desplazamiento de la vivienda aguas abajo.

“Las fuertes lluvias derivadas del huracán Polo ocasionaron, lamentablemente, que una vivienda, con cuatro integrantes de una familia dentro, fuera arrastrada arroyo abajo en la comunidad de La Cuesta, en el municipio de Talpa”, señaló.

Continúa la búsqueda de tres personas desaparecidas

Los menores fueron encontrados a unos 700 metros de la vivienda familiar. En tanto, equipos de emergencia mantienen la búsqueda de sus padres aguas abajo del cauce.

Para estas labores fueron desplegados los helicópteros Fénix y Black Hawk del Gobierno de Jalisco. Asimismo, personal de Protección Civil y Bomberos realiza recorridos a pie en la zona afectada.

Por otra parte, una turista de 24 años permanece desaparecida en Puerto Vallarta. La mujer había viajado desde San Luis Potosí e ingresó al mar durante la jornada del sábado.

La turista no logró regresar a la orilla debido al fuerte oleaje provocado por el sistema meteorológico. Además, ingresó al agua pese a que la playa tenía bandera roja, que prohíbe el nado.

Los equipos de emergencia realizan su búsqueda con motos acuáticas y drones.

Lluvias provocan derrumbes en carreteras

Las precipitaciones registradas durante la noche del sábado también provocaron derrumbes y deslaves en distintos puntos de la carretera estatal 555, que conecta Talpa de Allende con Tomatlán.

En tanto, autoridades estatales advirtieron sobre la evolución de la depresión tropical Dieciocho-E, que se desplaza hacia el oeste-noroeste.

El sistema avanzará hacia las costas de Jalisco durante los próximos días. Además, podría intensificarse rápidamente al aproximarse al estado.

Esta situación favorecería un aumento de las lluvias, junto con oleaje elevado y fuertes rachas de viento en la zona costera.