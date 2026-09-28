“Estoy cuidándome más en todas las comidas, el alcohol…”: La confesión de Vargas por su gran momento en la U

Universidad de Chile se instaló en los cuartos de final de Copa Chile tras imponerse por un global de 2-1 a Everton, gracias a su victoria por 1-0 en la ida y el empate 1-1 en la revancha que tuvo a una figura excluyente.

Se trata del delantero Eduardo Vargas, quien además de aportar con su movilidad y sacrificio habituales, anotó el tanto con el cual los azules se fueron en ventaja al descanso.

En conversación con TNT Sports, “Turboman”, de 36 años, destacó su presente goleador apuntando a los cuidados y rutina de trabajo que tiene. A su vez, reconoció que actualmente se cuida más qué antes respecto a su alimentación.

“Me entreno todos los días para seguir mejorando. Antes no me cuidaba tanto, así que por eso no se demostraba y ahora que estoy cuidándome más en todas las comidas, en el alcohol, ya eso se refleja más dentro de la cancha”, afirmó el exseleccionado nacional.

Respecto al desarrollo de la revancha ante los viñamarinos, el atacante indicó que “venimos súper bien. La verdad que a los últimos minutos ahora se nos notó un poco el cansancio. Jugamos dos días y eso no es normal, la recuperación es distinta”.

Por último, el referente del cuadro universitario remarcó que “estamos felices con este triunfo y vamos a seguir peleando el campeonato”.