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Hombre muere asesinado tras recibir más de 15 disparos en La Pintana

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Inés de Suárez y Los Alcaldes. La víctima, de nacionalidad chilena, se encontraba visitando a su hermana cuando fue atacada.

Eduardo Córdova
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Hombre muere asesinado tras recibir más de 15 disparos en La Pintana

Un hombre de 54 años fue asesinado la noche del domingo tras recibir más de 15 disparos en La Pintana, Región Metropolitana.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Inés de Suárez y Los Alcaldes. La víctima, de nacionalidad chilena, se encontraba visitando a su hermana cuando fue atacada, recogió Emol.

Según los antecedentes policiales, el hombre fue abordado por desconocidos cuando salía del domicilio. Los sujetos le dispararon en más de 15 oportunidades.

Posteriormente, la víctima fue trasladada hasta el SAR Nueva Extremadura. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, se confirmó su fallecimiento.

Fiscalía ECOH investiga el homicidio

La fiscal ECOH RM Marcela Adasme entregó detalles de las primeras diligencias realizadas en el lugar.

“Nos encontramos tomando declaración a los testigos y verificando la existencia de cámaras de seguridad en el sitio de suceso, con el objeto de dar con el paradero de las personas que causaron este delito”, señaló.

Asimismo, la persecutora explicó cómo se habría producido el ataque.

“La víctima habría ido a visitar a su hermana, y es en ese contexto, una vez que iba saliendo del domicilio de su hermana, fue abordado por estos sujetos desconocidos, quienes le dispararon en más de 15 oportunidades”, relató.

Por otra parte, la Brigada de Homicidios de la PDI quedó a cargo de las diligencias junto con la Fiscalía ECOH de la Región Metropolitana.

Los investigadores trabajan en la revisión de cámaras y la toma de declaraciones para establecer la identidad y el paradero de los responsables.

Source Texto: La Nación / Foto: Fiscalía ECOH
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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