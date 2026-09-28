Alcaldesa de Lo Espejo pide reforzar seguridad en sectores de mayor complejidad tras homicidio de carabinero

Un llamado al Gobierno a fortalecer las medidas de seguridad en los sectores de mayor complejidad de Lo Espejo realizó la alcaldesa Javiera Reyes (PC). Esto luego del homicidio del cabo segundo Christopher Aguilera durante un procedimiento policial en la población Las Dunas.



La jefa comunal manifestó su preocupación por lo ocurrido y expresó su apoyo a su familia.



“Les enviamos toda la fuerza en este momento complejo que están viviendo. Y, sobre todo, también manifestar nuestra preocupación (…) Nos parece que esto es complejo, nos parece que esto es grave”, señaló.



Reyes también puso énfasis en las circunstancias y el lugar donde se produjo el ataque. Señaló que este ocurrió a pocas cuadras de una actividad cultural de carácter masivo en la que participaban familias de la comuna.

Intensificar intervenciones operativas

Frente a este escenario, planteó la necesidad de intensificar las intervenciones operativas y destinar mayores recursos a aquellos barrios que enfrentan situaciones de mayor complejidad en materia de seguridad.



Añadió que el municipio ha transmitido anteriormente al Gobierno central su preocupación por determinados puntos de Lo Espejo. Sostuvo que ya existe trabajo conjunto en algunos de ellos, entre los que mencionó precisamente al sector Las Dunas.

“Lo Espejo es un lugar que merece tener barrios seguros”

“Lo Espejo es un lugar que merece tener barrios seguros (…) Hemos también hecho algunos planteamientos respecto a lugares más complejos al Gobierno central. Algunos los estamos trabajando como es el caso de Las Dunas, pero nos parece importante en esto que no se escatime ningún esfuerzo en que sectores que han sido históricamente postergados puedan tener las mejores condiciones para poder vivir con tranquilidad”.



Las declaraciones de Reyes se produjeron luego del procedimiento policial desarrollado este domingo en Las Dunas, donde un funcionario de Carabineros resultó gravemente herido por un impacto balístico y debió ser trasladado de urgencia hasta un recinto asistencial.



La alcaldesa insistió así en la necesidad de mantener y fortalecer el trabajo de seguridad en la comuna, particularmente en aquellos sectores que han sido identificados como prioritarios.