Home Nacional "detienen a “la perfecta musa”: la mujer fue arrestada durante fie..."

Detienen a “La Perfecta Musa”: la mujer fue arrestada durante fiesta clandestina en San Ramón

Según Carabineros, la mujer promocionaba las fiestas mediante redes sociales y cobraba entrada a los asistentes. “Ella promociona estas fiestas a través de las redes sociales y también cobra una entrada a los asistentes para poder acceder”, explicó el capitán Marcelo Fredes, comisario subrogante de la 31° Comisaría de San Ramón.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia
Detienen a “La Perfecta Musa”: la mujer fue arrestada durante fiesta clandestina en San Ramón

Un operativo de Carabineros en una fiesta clandestina conocida como “Perfecta Musa” terminó con personas detenidas en San Ramón.

La intervención se realizó después de las 4:00 horas, tras múltiples denuncias de vecinos por disturbios y ruidos molestos, recogió CHV.

Con una orden de registro, funcionarios de la 31° Comisaría de San Ramón ingresaron al inmueble. En su interior encontraron a unas 60 personas, en su mayoría adolescentes, consumiendo alcohol.

Durante el procedimiento, Carabineros incautó tres armas de fuego, municiones y presuntas drogas. Entre las armas había una pistola Taurus G3, un revólver Smith & Wesson Magnum y un arma Ekol Volga adaptada para disparar.

Asimismo, los funcionarios decomisaron sustancias que corresponderían a cocaína, ketamina y marihuana. También encontraron dinero en efectivo, teléfonos celulares y bebidas alcohólicas que presuntamente eran comercializadas de manera ilegal.

Dueña de la fiesta fue detenida

La propietaria del lugar, conocida como “Perfecta Musa”, fue detenida y quedó a disposición del Ministerio Público. Una de las armas fue encontrada en su dormitorio.

Según Carabineros, la mujer promocionaba las fiestas mediante redes sociales y cobraba entrada a los asistentes.

“Ella promociona estas fiestas a través de las redes sociales y también cobra una entrada a los asistentes para poder acceder”, explicó el capitán Marcelo Fredes, comisario subrogante de la 31° Comisaría de San Ramón.

Por otra parte, no sería la primera vez que las autoridades intervienen el lugar. Según Carabineros, la mujer ya había sido detenida en 2024 por un hecho similar.

El alcalde de San Ramón, Gustavo Toro, señaló que las fiestas se realizaban con frecuencia y se extendían hasta altas horas de la mañana.

Finalmente, los asistentes fueron identificados preventivamente. En tanto, las armas, sustancias y demás especies incautadas quedaron a disposición del Ministerio Público.

Source Texto: La Nación / Foto: Instagram
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Mesa del Senado lamenta muerte de carabinero: “Ratific...

En una declaración, la Mesa que presiden Paulina Núñez (RN) e Iván Moreira (UDI), sostuvo que “el cabo segundo Aguilera Fernández cumplía con su deber de resguardar la seguridad de la ciudadanía cuando fue víctima de este grave hecho de violencia. Su entrega y vocación de servicio merecen el reconocimiento y respeto de todo el país”.

Leer mas
Internacional
Huracán Polo deja dos menores muertos y tres personas ...

Los cuerpos de dos niños de tres y 12 años fueron encontrados en la comunidad de La Cuesta, en el municipio de Talpa de Allende. Ambos pertenecían a una familia de cuatro integrantes cuya vivienda fue arrastrada por una creciente súbita.

Leer mas
Nacional
Alcaldesa de Lo Espejo pide reforzar seguridad en sect...

Javiera Reyes (PC) dijo que el municipio ha transmitido anteriormente al Gobierno central su preocupación por determinados puntos de Lo Espejo. Sostuvo que ya existe trabajo conjunto en algunos de ellos, entre los que mencionó precisamente al sector Las Dunas.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
13
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/