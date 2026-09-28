Detienen a “La Perfecta Musa”: la mujer fue arrestada durante fiesta clandestina en San Ramón

Un operativo de Carabineros en una fiesta clandestina conocida como “Perfecta Musa” terminó con personas detenidas en San Ramón.

La intervención se realizó después de las 4:00 horas, tras múltiples denuncias de vecinos por disturbios y ruidos molestos, recogió CHV.

Con una orden de registro, funcionarios de la 31° Comisaría de San Ramón ingresaron al inmueble. En su interior encontraron a unas 60 personas, en su mayoría adolescentes, consumiendo alcohol.

Durante el procedimiento, Carabineros incautó tres armas de fuego, municiones y presuntas drogas. Entre las armas había una pistola Taurus G3, un revólver Smith & Wesson Magnum y un arma Ekol Volga adaptada para disparar.

Asimismo, los funcionarios decomisaron sustancias que corresponderían a cocaína, ketamina y marihuana. También encontraron dinero en efectivo, teléfonos celulares y bebidas alcohólicas que presuntamente eran comercializadas de manera ilegal.

Dueña de la fiesta fue detenida

La propietaria del lugar, conocida como “Perfecta Musa”, fue detenida y quedó a disposición del Ministerio Público. Una de las armas fue encontrada en su dormitorio.

Según Carabineros, la mujer promocionaba las fiestas mediante redes sociales y cobraba entrada a los asistentes.

“Ella promociona estas fiestas a través de las redes sociales y también cobra una entrada a los asistentes para poder acceder”, explicó el capitán Marcelo Fredes, comisario subrogante de la 31° Comisaría de San Ramón.

Por otra parte, no sería la primera vez que las autoridades intervienen el lugar. Según Carabineros, la mujer ya había sido detenida en 2024 por un hecho similar.

El alcalde de San Ramón, Gustavo Toro, señaló que las fiestas se realizaban con frecuencia y se extendían hasta altas horas de la mañana.

Finalmente, los asistentes fueron identificados preventivamente. En tanto, las armas, sustancias y demás especies incautadas quedaron a disposición del Ministerio Público.