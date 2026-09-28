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Mesa del Senado lamenta muerte de carabinero: “Ratificamos compromiso de seguir legislando con sentido de urgencia”

En una declaración, la Mesa que presiden Paulina Núñez (RN) e Iván Moreira (UDI), sostuvo que “el cabo segundo Aguilera Fernández cumplía con su deber de resguardar la seguridad de la ciudadanía cuando fue víctima de este grave hecho de violencia. Su entrega y vocación de servicio merecen el reconocimiento y respeto de todo el país”.

Patricia Schüller Gamboa
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Mesa del Senado lamenta muerte de carabinero: “Ratificamos compromiso de seguir legislando con sentido de urgencia”

La Mesa del Senado expresó su profundo pesar por el fallecimiento del cabo segundo de Carabineros, Christopher Andrés Aguilera Fernández. Este perdió la vida tras resultar gravemente herido durante un procedimiento policial en la comuna de Lo Espejo, Región Metropolitana.

“Hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias a su familia, seres queridos, compañeros de servicio y a toda la institución de Carabineros de Chile. Que hoy vuelve a enlutar sus filas con la pérdida de uno de sus integrantes” señaló en una declaración.

“El cabo segundo Aguilera Fernández cumplía con su deber de resguardar la seguridad de la ciudadanía cuando fue víctima de este grave hecho de violencia. Su entrega y vocación de servicio merecen el reconocimiento y respeto de todo el país”, añadió.

“Condenamos todo acto de violencia que atente contra quienes tienen la responsabilidad de proteger a las personas y garantizar la seguridad de nuestras comunidades”, agregó la nota que firman la presidenta Paulina Núñez (RN) y el vicepresidente Iván Moreira (UDI).

“En este momento de profundo dolor, expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento a su familia y a Carabineros de Chile. Reiteramos nuestro respaldo al fortalecimiento de las instituciones encargadas de la seguridad y ratificamos nuestro compromiso de seguir legislando con sentido de urgencia, responsabilidad y rigurosidad para fortalecer nuestra legislación”, cerró la declaración.

Quién era Christopher Aguilera, el carabinero asesinado tras procedimiento en Lo Espejo
Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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