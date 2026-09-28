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La sinceridad de Vozinha luego de alcanzar la fama: “He perdido mi paz y tranquilidad”

El portero de Colo Colo, quien saltó al estrellato en el Mundial disputado este año en Norteamérica, reflexionó sobre el impacto de la fama y afirmó que “para ser sincero, si tuviera que elegir entre la vida que tengo hoy y la que tenía antes, elegiría la que tenía antes”.

Leonardo Medina
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La sinceridad de Vozinha luego de alcanzar la fama: “He perdido mi paz y tranquilidad”

El portero caboverdiano Vozinha, futbolista de Colo Colo que saltó al estrellato gracias a su gran actuación en el Mundial 2026, hizo una sentida reflexión a raíz del reconocimiento público que ha tenido tras la cita planetaria que se llevó a cabo en Norteamérica.

En una entrevista con The Observer, el arquero de 40 años afirmó que “he perdido mi paz y tranquilidad. Ya no tengo privacidad, o al menos mucho menos que antes”.

“Ahora salgo, voy a un restaurante, y siempre hay alguien que quiere sacarse una foto conmigo o pedirme un autógrafo. O, peor aún, alguien me está grabando”, sostuvo.

Con respecto al boom que despertó en redes sociales, el guardameta admitió que “no fue fácil volver a la normalidad. Decidí desactivar las notificaciones de Instagram para no caer en la tentación de estar revisando quién me seguía”.

A raíz de este fenómeno, el experimentado cancerbero indicó que “mucha gente quiere ser famosa y tener una presencia pública, pero solo ven el lado positivo de esa realidad. Para ser sincero, si tuviera que elegir entre la vida que tengo hoy y la que tenía antes, elegiría la que tenía antes”.

Por otra parte, el africano analizó su arribo al elenco albo. “Fue el club que mostró más interés. No recibí ninguna oferta de Estados Unidos y hubo algunos contactos con Arabia Saudí, pero nada concreto. Espero poder jugar pronto la Copa Libertadores”, precisó.

Sobre su nominación al Balón de Oro como mejor portero del mundo, Vozinha aseguró que “nunca imaginé que pudiera pasar. Era impensable, pero estoy agradecido a quienes pensaron en mí. Estar en esa lista ya es un gran honor”.

Source Texto: La Nación/Aton/Foto: Aton
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