Diputado báñez por pensiones de gracia: “Reivindicamos esa posición del Presidente”

El diputado y presidente de Convergencia Social (CS), Diego Ibáñez, abordó la decisión del Ejecutivo respecto a revocar pensiones de gracia a personas que cometieron delitos.



En conversación con Radio Pauta, señaló que “hoy tenemos 14 mil pensiones de gracia otorgadas por el Estado de Chile, en diferentes gobiernos, muchos de ellos han cometido condenas”.



“Le pedimos al Gobierno que haga revisión de los 14 mil casos y que cuando ingresen el proyecto de ley a indicación se discutan los criterios democráticamente”, añadió el timonel de CS.



En cuanto a las declaraciones de la diputada Claudia Mix, de Comunes, quien sostuvo que “las personas que tienen antecedentes y cumplieron penas ya pagaron a la sociedad” y que “el Gobierno se vio presionado a tomar una decisión que no comparto”, Ibáñez recalcó que no han dicho “que estamos en contra, más allá de la opinión de la diputada Claudia Mix, de hecho, al contrario, nosotros reivindicamos esa posición del Presidente”.



Por otro lado, el presidente de Convergencia Social comentó sobre la Reforma Previsional que impulsa el Ejecutivo y expresó que “necesitamos el apoyo de todos los sectores, por eso creemos que después de 14 meses, yo creo que la evidencia es contundente, en función de cuál es la propuesta que sube hoy las pensiones a los 2,4 millones de jubilados que reciben también la PGU, porque con la PGU no es suficiente”.



“La derecha no ha querido llegar a un acuerdo. Tengo la esperanza, a propósito de las palabras de la senadora Núñez, en el Senado se pueda llegar a un acuerdo y propuso poner un porcentaje más en la cuenta individual, yo creo que eso se puede discutir en el Senado”, subrayó.



En ese sentido, indicó que “todo se debe discutir para sacar adelante una reforma, creo que sería una tozudez insistir con un diseño político que te va a dejar sin nada, sin ningún avance mínimo. Este sería un fracaso absoluto de la clase política”.