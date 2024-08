Diputado Ibáñez afirma que Boric está abierto a recibir asilados de Venezuela

El diputado del Frente Amplio (FA), Diego Ibáñez, afirmó que el Presidente Gabriel Boric aceptará a asilados políticos de Venezuela que abandonen el país por razones de seguridad, luego de que el gobierno de Nicolás Maduro arremetiera con medidas de apremio contra personeros de la oposición.



Según Ibáñez, cercano al Mandatario, el “Presidente hará todos los esfuerzos por mantener las fronteras ordenadas”, pero acogiendo “a quienes lo están solicitando por razones políticas”.



“Las personas que están solicitando algún tipo de cobijo en Chile, porque en otros países hay crisis políticas, sociales y de derechos humanos, por cierto que el Presidente Boric estará abierto a esa reflexión y a acoger a quienes lo requieran”, afirmó el legislador.



Advirtió, sin embargo, que recibir a los asilados políticos desde Venezuela es “distinto a ir a la frontera y decirles que vengan en masa. Eso el Presidente naturalmente no lo hará, es un error y, de hecho, ha sido reconocido por la propia derecha”.



“El Presidente hará todos los esfuerzos por mantener las fronteras ordenadas, la migración de forma regular y acoger a quienes lo están solicitando por razones políticas o de derechos humanos”, agregó.



Las relacines entre Chile y Venezuela agudizaron su crisis luego de que el Presidente Boric afirmara que Chile no reconocería el resultado electoral en Venezuela si no podía verificarse de manera objetiva.