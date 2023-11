Diputado Romero por Rojo Edwards: “Ningún parlamentario piensa lo que piensa él” sobre nuevo texto

El diputado jefe de bancada del Partido Republicano, Agustín Romero, respondió a las declaraciones del senador Rojo Edwards sobre los resultados del plebiscito de este 17 de diciembre.



“El gran problema del triunfo del ‘A favor’ es que implica probablemente hasta una década de incertidumbre asegurada. No cierra nada”, manifestó Edwards.



En conversación con Radio Concierto, Romero se refirió a estos dichos y señaló tener una opinión “completamente distinta” a la del parlamentario.



“Hoy en el Congreso estamos discutiendo leyes que son bien poco trascendentes. Es importante que Chile, a nivel legislativo, empiece a replantearse cosas que están escritas y que no se discuten”, indicó.



En ese sentido, reiteró estar “absolutamente en contra de esa postura” y aseguró que “ningún parlamentario piensa lo que piensa él. Nosotros nos planteamos por el ‘A favor’ y hay que comparar este texto con lo que hay, no con lo que nos gustaría que esté”.



Además, abordó la decisión de parlamentarios de su sector que mostraron su postura ‘En contra’ de la propuesta de nueva Constitución, indicando que “evidentemente me gustaría que la mayor cantidad de gente se subiera a este proceso y cerrar el capítulo constitucional. Es legítimo tener inquietudes, yo personalmente las tuve”.



“Los Republicanos no estábamos a favor de este segundo proceso. Las mayorías circunstanciales de la Cámara de Diputados nos pasaron máquina y establecieron un nuevo proceso sin consultarle a la gente”, agregó el parlamentario.



Asimismo, el jefe de la bancada republicana afirmó que las “cosas han cambiado y las encuestas demuestran que la gente está cansada del proceso”.



“El proceso establecía que de ganar el rechazo se mantenía la Constitución actual, pero las mayorías circunstanciales cambiaron las reglas del juego y establecieron un segundo proceso. Participamos con un compromiso férreo de entregar al país un texto que le hiciera sentido a la gente con todas las visiones posibles del país”, detalló.



De esta forma, expresó que entregaron al país “un documento respecto al cual se puede construir hacia adelante y cerrar el capítulo constitucional. Chile es diverso y de todos, no puede ser a la pinta de uno”.