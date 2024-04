Diputado Undurraga asegura que sabían que censura a la mesa de la Cámara “iba a fracasar”

El diputado de Evópoli, Francisco Undurraga, abordó el fallido voto de censura a la mesa de la Cámara de Diputados.



En conversación con Radio Universidad de Chile, el parlamentario aseguró que ellos señalaron que esta censura “no tenía ningún destino dado que además no había sido consensuada. Nosotros creemos que esta censura fue hecha un poco para tapar la ausencia del diputado Ojeda en la primera elección”.



“Nosotros no estábamos votando contra el comunismo ni contra Karol Cariola, nosotros fuimos a probar algo que creemos que es muy delicado y muy grave que son las declaraciones del primer vicepresidente cuando señala que se le ofreció el puesto por el cual cambió su voto y que se lo ofreció el Ejecutivo”, señaló Undurraga.



El legislador afirmó que sabían “que iba a fracasar, porque toda acción que comete el Partido Republicano en términos testimoniales termina haciendo que el centro se despegue de nosotros”.



En cuanto a la relación entre Chile Vamos y el Partido Republicano, manifestó que han actuado “en diferencia y en unidad, desde haber atajado acusaciones constitucionales a Izkia Siches, por ejemplo, que no vieron la luz, hasta la votación de ayer”.



“Yo espero que nosotros vayamos construyendo un fuerte espíritu de cuerpo. La unidad no se hace en base a la sumisión, sino que se hace en base a las convicciones y yo espero que nosotros como Chile Vamos, que venimos de derrotas bastante grandes electoralmente (…) logremos retomar la fuerza durante este ciclo electoral que partimos, de tal forma que podamos generar un eje que sea reformista, que sea dialogante y que nos permita desarrollar el país”, indicó.



Undurraga expresó que “esta misma dicotomía la vivió durante el gobierno del presidente Piñera el Socialismo Democrático versus el Frente Amplio y el Partido Comunista”.