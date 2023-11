Diputados de RN piden expulsar a 12 mil inmigrantes ilegales para evitar Acusación Constitucional contra Tohá

La bancada de diputados de Renovación Nacional anunció este jueves que impulsarán una Acusación Constitucional contra la ministra del Interior, Carolina Tohá, si es que desde hoy hasta el 31 de diciembre no se expulsa a 12 mil inmigrantes ilegales.



“En este momento se pudieran echar a estas personas mañana en la mañana, porque existen los decretos, existen las documentaciones y existen los recursos. Por lo tanto, es una situación que depende absolutamente de la voluntad del Gobierno”, dijo el jefe de bancada, Frank Sauerbaum.



Mientras que el presidente de la Comisión de Seguridad, Andrés Longton (RN), aseguró que “este Gobierno tiene en carpeta entre 12 mil y 16 mil expulsiones listas para ejecutar y no lo ejecuta por una razón muy simple, porque creen en la frontera de puertas abiertas y creen que la inmigración ilegal debe regularizarse en nuestro país, que hay que recibirlos a todos”.



“Mientras el Gobierno no expulse, todos los días puede haber otra muerte, otro secuestro, otro sicariato. Mientras no renuncien a ese sesgo ideológico, nuestro país vive atemorizado. Y lo que le pedimos a la ministra es que cumpla con su obligación legal y constitucional, nada más, ni nada menos”, agregó el parlamentario.



Por su parte, el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, llamó a la oposición a hacer solicitudes con un “mínimo de rigurosidad”.



“Nosotros somos respetuosos de las atribuciones que tiene la Cámara, también creemos que estamos en un país con libertad de expresión, pero cuando se hacen solicitudes de esta naturaleza hay que hacerlos con un mínimo de rigurosidad. Se le está pidiendo a la ministra Tohá que en un mes y medio se proceda a un número de expulsiones que es casi diez veces lo que el Presidente Peñera hizo en cuatro años”, dijo el secretario de Estado.



“En cuatro años, hubo un poco más de 1.300 expulsiones y se le pide a la ministra Tohá que en un mes y medio alcance una cifra de casi diez veces lo que hizo el gobierno anterior en cuatro años (…) El Gobierno está impulsando una serie de iniciativas precisamente para enfrentar los desafíos que tenemos en materia de seguridad. Hemos visto cómo se han aprobado muchas leyes, hay otras que están en tramitación”, añadió.



Elizalde descartó acelerar la tramitación del proyecto que tipifica como delito el ingreso irregular al país; iniciativa que la oposición insiste por sacar adelante.



“Nosotros lo que definimos fue una agenda concordada con los presidentes de ambas Cámaras, con 31 proyectos de ley (…) Y por tanto, nos vamos a concentrar en sacar esa agenda adelante”, concluyó.