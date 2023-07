Diputados republicanos dejan mesa de pensiones, pero mantienen a técnicos

El diputado republicano Juan Irarrázaval dijo este martes que la bancada no participará en la mesa técnica de reforma previsional del Gobierno. Sin embargo, el jefe de los parlamentarios republicanos, Benjamín Moreno, indicó que los técnicos seguirán asistiendo.



En todo caso, Republicanos descartó que la medida sea un intento por presionar la salida del ministro Giorgio Jackson, como lo hizo la UDI.



Según explicó Irarrázaval, “asistimos a las primeras sesiones y comprobamos que el Gobierno no quiere acuerdos en esta como en otras materias y solo trata de imponer sus ideas a la fuerza”.



Posteriormente, criticó que “más que una mesa de diálogo parece la comparecencia a un estrado en donde citan a las fuerzas políticas para decir que hubo diálogo, ponen play a su cantinela y no dan pie alguno para conversar. Es lo mismo que pasó en la Convención o con la reforma tributaria. No les interesa dialogar para llegar a puntos comunes”.



Por su parte, el diputado Moreno, jefe de la bancada republicana, dijo que hasta el momento solo estaban asistiendo a la instancia los técnicos del partido, con el fin de escuchar las acciones tomadas.



Al respecto, señaló que “nosotros estábamos evaluando ir desde esta semana, pero dada las faltas a la verdad de la ministra respecto al 6% y que volvieron a hablar de cuentas nacionales es que tomamos la decisión de solo mantener a los técnicos para saber qué pasa dentro”.



Además, subrayó que “gracias a eso supimos que volvieron a hablar de puntos que estaban descartados según ellos mismos. Dicen una cosa en debates puertas adentro y otras a los medios”.



Finalmente, el parlamentario indicó que “es un planteamiento erróneo. Lo nuestro responde a posturas que ha tomado el Gobierno en el debate, debe ser de buena fe en buenos técnicos y no caer en infantilismos ni menos con faltas a la verdad”.