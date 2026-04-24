El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, fue sometido este viernes a dos intervenciones médicas programadas en un hospital privado de São Paulo. Además, los procedimientos incluyeron la extracción de una lesión en el cuero cabelludo y un tratamiento por tendinitis en el pulgar derecho. El mandatario recibió el alta médica seis horas después de las intervenciones y regresó a su residencia en São Paulo para iniciar reposo.