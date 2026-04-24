Fuentes de la FIFA señalaron a este periódico que la propuesta impulsada desde la Administración Trump sería inviable. Además, indicaron que la idea presenta múltiples obstáculos en el plano reglamentario y deportivo. El principal problema radica en que, incluso si Irán no participa en el torneo, su reemplazo debe pertenecer a la misma confederación. En ese sentido, la normativa vigente de la FIFA establece criterios estrictos para definir sustituciones.