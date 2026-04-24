Carabinero intentó encubrir choque que protagonizó en estado de ebriedad en Santiago

Un carabinero fue detenido la mañana de este viernes tras establecerse que conducía el vehículo involucrado en un choque ocurrido en el centro de Santiago. Además, el accidente dejó a una persona con lesiones de gravedad, lo que activó diligencias inmediatas.

El funcionario corresponde a un cabo de la Cuarta Comisaría de Santiago y protagonizó el impacto en la intersección de San Francisco con Tarapacá. En ese contexto, el fiscal metropolitano Centro Norte Felipe Olivari confirmó que el uniformado se encontraba en estado de ebriedad.

El carabinero escapó a pie desde el lugar del accidente y, posteriormente, llegó hasta la 12° Comisaría de San Miguel para denunciar el robo de su vehículo. Sin embargo, su versión presentó inconsistencias, por lo que se iniciaron nuevas verificaciones.

“Él, en un principio, realiza una denuncia por el posible robo de su vehículo, pero con las diligencias que nosotros realizamos durante la mañana se pudo acreditar que efectivamente eso no era verdad y que él efectivamente era la persona que conducía el vehículo”, señaló Olivari. En consecuencia, la investigación descartó la versión inicial entregada por el funcionario.

Las cámaras de seguridad del sector registraron al conductor y a otros cuatro adultos huyendo tras el choque. No obstante, un detalle en la conducta del sujeto permitió avanzar en su identificacion.

El carabinero regresó a su vehículo y, en lugar de asistir a las víctimas, extrajo un objeto desde el interior antes de volver a escapar. Por lo tanto, esta acción reforzó las sospechas en su contra.

Nuevas aristas en la investigación

El automóvil involucrado también presentaba irregularidades adicionales. En efecto, los cristales no coincidían con el número de chasis ni con el motor, y además mantenía un encargo vigente por robo, lo que abre otra línea investigativa.

🔴 Gravisimo: Momento en que se ve a los 5 Carabineros arrancando del accidente que provocaron en la intersección de Tarapacá C/ San Francisco.#Tudía13 #MuchoGustoMega #MuchoGustoMG #ContigoCHV #BuenosDíasATodos #BuenosDiasTvn

Neme pic.twitter.com/MQI3MKpSqc — Atentos Chile News (@GonzaloTikToker) April 24, 2026

La pasajera de un vehículo de aplicación salió eyectada producto del impacto y permanece en riesgo vital. Debido a esto, el fiscal Olivari confirmó que el carabinero será formalizado por conducción en estado de ebriedad y por no prestar ayuda tras el accidente.

La investigación sigue en desarrollo para determinar si los acompañantes del conductor también pertenecen a la institución policial. Asimismo, todos los ocupantes abandonaron el lugar sin auxiliar a los heridos, lo que podría implicar nuevas responsabilidades.