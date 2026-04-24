Confirman muerte de mujer víctima de accidente protagonizado por carabinero ebrio en Santiago

Cerca del mediodía de este viernes se confirmó la muerte de la mujer que fue víctima de un accidente de tránsito, provocado por un carabinero que conducía en estado de ebriedad en Santiago.

La víctima, una joven colombiana de iniciales M.F.R., permanecía internada en la ex Posta Central, donde se encontraba en riesgo vital.

Pese a los esfuerzos médicos, su condición no logró revertirse, y desde el recinto asistencial confirmaron su fallecimiento.

El accidente

El accidente se registró alrededor de las 3 de la madrugada en la intersección de Tarapacá con San Francisco. En ese lugar ocurrió la colisión entre un vehículo particular y un auto de aplicación.

De manera preliminar, el funcionario policial, que conducía el vehículo particular, no habría respetado las condiciones del tránsito. A raíz del choque, la mujer, que iba en el auto de aplicación, salió eyectada y resultó gravemente herida.

Los ocupantes del vehículo (todos carabineros), incluyendo al conductor, se dieron a la fuga sin auxiliar a la víctima.

A la vez, el funcionario policial se dirigió a una comisaría para denunciar el robo de su vehículo. Sin embargo, se comprobó su responsabilidad en el accidente y quedó detenido.

Posteriormente, los exámenes correspondientes arrojaron que conducía en estado de ebriedad. En tanto, el sujeto pasará a control de detención durante esta jornada.