Presidente Kast admite “error por desconocimiento” en almuerzo con excompañeros en La Moneda

El Presidente José Antonio Kast se refirió este viernes al polémico almuerzo que sostuvo en el Palacio de La Moneda, junto a excompañeros de la carrera de Derecho de la Universidad Católica.

Durante el Seminario del Consejo para la Transparencia, el Mandatario realizó un mea culpa por la situación, la cual provocó críticas de la oposición. Incluso, generó que el Gobierno fuera oficiado por Contraloría.

En ese marco, el jefe de Estado manifestó que “uno puede cometer errores por desconocimiento. Está claro que yo cometí un error por desconocimiento”.

“No se va a volver a repetir. Nadie se puede sentir invitado a almorzar salvo que sea un acto oficial”, añadió en tono de broma.

En la misma línea, planteó que “uno puede enmendar y para eso es la corrección, para eso uno acoge también y agradece las fiscalizaciones”.

“Uno siempre actúa de la base de que una fiscalización es para mejorar algo que no estaba funcionando bien, y todos debemos cumplir el mismo estándar. De hecho le hemos pedido a todos los auditores internos que se activen más aún”, expresó Kast.