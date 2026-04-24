Qué hacer en Santiago: la ruta del mojito en la capital

Si estás buscando qué hacer en Santiago, descubrir la ruta del mojito puede ser el panorama perfecto para recorrer la ciudad mientras te refrescas. Este clásico cóctel, conocido por su mezcla de ron, limón, menta y soda, se ha reinventado en distintos bares y restaurantes de la capital, junto a sus versiones de diferentes sabores.

El mojito se ha convertido en un infaltable para quienes buscan un panorama de tarde o noche. En esta ruta te mostramos algunos imperdibles donde disfrutarlo, ya sea en su versión tradicional o con distintos sabores.

Qué hacer en Santiago: Mojitos que van desde lo tradicional hasta los más entretenidos

El Zócalo

1)Dirección: Avenida Providencia 455, Providencia, Región Metropolitana.

2)Dirección: Enrique Olivares 3189, La Florida, Región Metropolitana.

3)Dirección: Alonso de Córdova 4073, Vitacura, Región Metropolitana.

Si buscas qué hacer en Santiago para tomar un buen mojito, El Zócalo es una parada que no falla. Este restaurante de inspiración mexicana destaca por su ambiente relajado, terraza y una carta pensada para compartir entre amigos.

Dentro de su propuesta, el mojito es uno de los protagonistas, disponible en su versión clásica, pero también en distintas variantes. Entre las opciones puedes encontrar el mojito de frutilla, frambuesa, mango y maracuyá, ideales para quienes buscan algo más dulce o tropical.

Insert Coin

Dirección: José Domingo Cañas 2306, Ñuñoa, Región Metropolitana.

Dirección: Cirujano Guzmán 39, Providencia, Región Metropolitana.

Insert Coin es un lugar que mezcla coctelería y cultura gamer en un ambiente lleno de referencias a videojuegos. A la vez, también cuentan con mojitos en su versión clásica como con mojitos de sabores, manteniendo la base tradicional de ron, limón, menta y soda, pero con la opción de sumar frutas para un toque más fresco o también pedir el mojito sin alcohol.

Sin embargo, lo que diferencia al lugar es su coctelería temática, con tragos inspirados en personajes y universos de videojuegos, llenos de colores, sabores y presentaciones llamativas. Por eso, es una excelente opción para incluir en la ruta si buscas algo más lúdico.

Qué hacer en Santiago: Mojitos en formatos creativos en la Región Metropolitana

Kató Tasty Caos

Dirección: Isidora Goyenechea 3275, local 2, Las Condes, Región Metropolitana.

Si estás armando tu ruta del mojito y buscas una experiencia distinta, Kato Tasty Caos se posiciona como una parada que mezcla coctelería de autor con una propuesta más arriesgada.

Aunque su carta destaca por combinaciones creativas con influencias asiáticas, como mocktails con té verde, yuzu o lychee, y cócteles con sake, soju y mezcal, también mantiene clásicos que no pueden faltar. Entre ellos, el infaltable mojito, ideal para quienes quieren refrescarse.

Marasushi

Dirección: Condell 1401, Providencia, Región Metropolitana.

Si quieres sumar una parada distinta en esta ruta del mojito en Santiago, Marasushi combina la coctelería con una experiencia pensada para los fanáticos del sushi.

El lugar destaca por su formato tenedor libre de sushi durante un tiempo determinado, eligiendo entre rolls, entradas, ramen, sushi burgers, entre otros más.

En cuanto a la coctelería, el mojito también está presente en el tenedor libre, con su versión clásica y alternativas de sabores, convirtiéndose en un acompañamiento ideal para la comida y para saber qué hacer en Santiago.