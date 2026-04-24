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Lugares turísticos en Chile: Cariquima, chuño y celebraciones aimaras en el altiplano

En el altiplano tarapaqueño, Cariquima conserva la tradición aimara con la producción de chuño y la fuerza de sus festividades comunitarias. Entre rituales, música y sabores ancestrales, este pueblo ofrece una experiencia auténtica que une espiritualidad, cultura y paisaje en uno de los más genuinos lugares turísticos en Chile.

Eduardo Córdova
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Lugares turísticos en Chile: Cariquima, chuño y celebraciones aimaras en el altiplano

En el corazón del altiplano de Tarapacá, Cariquima se presenta como un pueblo aimara que conserva prácticas agrícolas ancestrales y una vida comunitaria marcada por la espiritualidad y las festividades. Su producción de chuño y sus celebraciones lo convierten en uno de los más auténticos lugares turísticos en Chile.

Chuño: alimento ancestral de los Andes

La producción de chuño, papa deshidratada mediante técnicas tradicionales de congelación nocturna y exposición al sol, es parte esencial de la identidad agrícola de Cariquima. Este alimento, resistente y nutritivo, se utiliza en sopas, guisos y preparaciones comunitarias, transmitiendo saberes que han perdurado por generaciones.

Festividades tradicionales aimaras en este lugar turístico en Chile

Cariquima celebra fiestas religiosas y comunitarias que integran música, danzas y rituales. La fiesta de San Juan y otras celebraciones aimaras reflejan la conexión entre la comunidad, la tierra y lo sagrado. Los visitantes pueden participar en estas festividades, experimentando la hospitalidad y la espiritualidad del altiplano.

Ferias campesinas y vida comunitaria

Las ferias locales son espacios donde se exhiben chuño, hierbas medicinales y artesanía aimara. Los visitantes pueden recorrer puestos con productos agrícolas y preparaciones caseras, compartiendo la hospitalidad de la comunidad. Estos encuentros refuerzan la identidad cultural y agrícola de Cariquima.

Paisaje altiplánico y resiliencia cultural

El entorno de Cariquima está marcado por quebradas, cerros y campos de cultivo en medio del altiplano árido. La cultura aimara se expresa en la lengua, la música y las prácticas agrícolas, transmitiendo resiliencia frente a las condiciones extremas del territorio.

Cariquima demuestra que los lugares turísticos en Chile también se definen desde la producción de chuño y las festividades aimaras que transmiten identidad. Este pueblo de la Región de Tarapacá ofrece cultura, sabores y paisajes en un entorno auténtico y diverso.

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Source Texto: La Nación / Foto: Instagram
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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