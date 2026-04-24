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Carabineros da de baja a siete funcionarios por accidente donde murió mujer en Santiago

Desde la institución condenaron el hecho ocurrido la madrugada de este viernes, y señalaron que “todos los antecedentes han sido puestos a disposición del Ministerio Público y las investigaciones administrativas, se desarrollan con el máximo rigor”.

Leonardo Medina
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Carabineros da de baja a siete funcionarios por accidente donde murió mujer en Santiago

Carabineros confirmó este viernes que dio de baja a los siete funcionarios que protagonizaron un fatal accidente de tránsito en Santiago, donde falleció una mujer. 

Los uniformados se dieron a la fuga después del choque. Además, el conductor del vehículo, quien se encuentra detenido, iba en estado de ebriedad.

Frente a estos hechos, Carabineros publicó un comunicado, anunciando la desvinculación de los siete involucrados. 

“Carabineros de Chile condena de manera categórica y enérgica los graves hechos ocurridos durante la madrugada en la comuna de Santiago”, señalaron. 

“Un funcionario fue detenido y expulsado de la institución por conducir en estado de ebriedad tras participar en un accidente de tránsito que provocó lamentablemente el fallecimiento de una mujer”, añadieron. 

La institución comentó que “lamentamos profundamente este desenlace y expresamos nuestras más sentidas condolencias a la familia y seres queridos de la víctima, en este difícil momento”.

A la vez, expresaron que “a partir de las diligencias realizadas por las unidades especializadas, se estableció la vinculación de otros seis funcionarios en los hechos”. Debido a lo anterior, “se dispuso su inmediata baja de las filas de la institución”.

Por su parte, remarcaron que “este hecho constituye una falta gravísima e inaceptable, absolutamente contraria a los principios y valores institucionales”.

“Todos los antecedentes han sido puestos a disposición del Ministerio Público y las investigaciones administrativas, se desarrollan con el máximo rigor”, agregaron. 

Por último, concluyeron que “Carabineros de Chile reitera que no tolerará conductas que vulneren la ley ni la confianza pública”.

Confirman muerte de mujer víctima de accidente protagonizado por carabinero ebrio en Santiago
Source Texto: La Nación/Foto: Rodrigo Pino (Radio Biobío)
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