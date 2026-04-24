Qué hacer en Santiago: conoce los panoramas imperdibles para celebrar el Día de la Danza

Cada 29 de abril se celebra el Día Internacional de la Danza y en la Región Metropolitana la conmemoración llega con una variada programación que incluye presentaciones en teatros, intervenciones al aire libre y actividades gratuitas abiertas a la comunidad.

Si estás buscando qué hacer en Santiago, esta es una buena oportunidad para sumarte a distintos panoramas que se desarrollan tanto durante el fin de semana como en los días cercanos a la fecha. Aquí te dejamos algunas opciones para celebrar la danza en la capital.

Qué hacer en Santiago: escenarios clásicos y danza al aire libre para celebrar

Danza en Teatro Casona Dubois

Dirección: Ayuntamiento 1650, Quinta Normal, Región Metropolitana.

Para quienes buscan qué hacer en Santiago, la Semana de la Danza en Teatro Casona Dubois es una excelente alternativa. Esta iniciativa, impulsada junto a Tap Jazz Center y Casona Dubois, llenará la comuna de movimiento con actividades pensadas para todas las edades.

El evento principal será una muestra especial con destacados invitados como Ballet Arte Moderno, Raipillan y los anfitriones de Tap Jazz Center, quienes llevarán al escenario distintos estilos y propuestas. Además, la programación incluye talleres y clases masivas, convirtiéndose en un panorama ideal para disfrutar en familia o con amigos.

Fecha: sábado 25 de abril.

Hora: 18:00 horas.

Lugar: Teatro Casona Dubois

Entrada: gratuita (previa inscripción).

Teatro Municipal de Santiago

Dirección: Agustinas 794, 8320229 Santiago, Región Metropolitana.

El Teatro Municipal de Santiago tendrá una actividad gratuita y abierta a todo público, donde el frontis del teatro se transformará en un escenario al aire libre con una clase de danza y una intervención artística a cargo de estudiantes de la Escuela de Ballet del Municipal, quienes presentarán el pas de deux del clásico Paquita.

Además, como parte de la programación, también se podrá disfrutar de manera online del ballet María Antonieta de Thierry Malandain, interpretado por el Ballet de Santiago. Esta función estará disponible de forma gratuita hasta el 30 de abril, a través de la plataforma digital del teatro.

Fecha: miércoles 29 de abril.

Hora: 12:00 a 13:00 horas.

Lugar: frontis del Teatro Municipal de Santiago.

Entrada: gratuita, por orden de llegada.

Qué hacer en Santiago: folclore y flamenco para vivir la danza desde la cultura

Ballet Folklórico Nacional en La Pintana

Dirección: Aníbal Pinto 12840-12848, La Pintana, Región Metropolitana.

Otra alternativa imperdible en el Día de la Danza es la gran gala del Ballet Folklórico Nacional BAFONA, que se realizará en el Teatro Municipal de La Pintana.

La jornada será un escena dedicada a las tradiciones del país, donde el elenco compartirá escenario con destacados exponentes del folclore local. Entre ellos, el Elenco Folclórico de La Pintana, Paine y San Bernardo, además de la Compañía Erika Avilés, en un encuentro que busca destacar la riqueza de la danza tradicional chilena.

Fecha: miércoles 29 de abril.

Hora: 19:00 horas.

Lugar: Teatro Municipal de La Pintana.

Entrada: liberada (con inscripción previa).

Flamenco en MUT

Dirección: Av. Apoquindo 2730, 7550179 Las Condes, Región Metropolitana.

El flamenco también se suma a las celebraciones del Día de la Danza en Santiago con una propuesta abierta a todo público en el MUT, con un gran panorama para saber qué hacer en Santiago.

Si bien el evento comenzó con un tablao en vivo, la invitación continúa este sábado con una clase abierta pensada para todos los niveles, incluso sin experiencia previa. La instancia estará a cargo de La Plazuela Flamenco y busca acercar esta disciplina de forma práctica y entretenida.