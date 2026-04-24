Parisi y negociaciones por megarreforma: “La discusión con el ministro Quiroz no fue tan simpática”

El excandidato presidencial y líder del Partido de la Gente, Franco Parisi, se refirió a los alcances de la megarreforma y a las negociaciones con el Ejecutivo.

En conversación con Radio Duna, Parisi señaló que la propuesta “es bastante positivista. Va a ser difícil que se logren las metas que acompañan al informe financiero. Ojalá que asís sea”.

Y planteó que la iniciativa representa “una apuesta un poco atrevida del equipo del ministro Quiroz en términos de su viabilidad, la proyección al 2035 de que se equilibrarían las cuentas, es un poquito osado”.

Respecto al impuesto dirigido a las pymes dentro del proyecto, el excandidato dijo que “estuvo siempre. Lo conversé personalmente con el ministro Quiroz. Se anunció el día miércoles con toda la bancada nuestra en el Parlamento, al día siguiente al parecer hubo un problema de comunicación o fue una estrategia comunicacional del Gobierno”.

En cuanto a las negociaciones con el Gobierno, Parisi afirmó que “estamos trabajando coordinadamente y hasta ahora estamos muy unidos. No fue que nos levantamos un día y dijimos pongámonos de acuerdo, llevamos 45 días trabajando en esta operación”.

Sin embargo, reconoció que “la discusión con el ministro Quiroz no fue tan simpática. Hubo momentos donde estuvo a punto de caerse la conversación”.

Además, aseguró que el PDG aportó una mirada más social al proyecto original. “Al paquete entregado por el Presidente Kast le faltaba corazón y nosotros le pusimos corazón, la calle y el dolor de la gente”, manifestó.