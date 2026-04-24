Delincuentes perpetraron violento “turbazo” en el MUT: Hay un detenido

Este viernes, un grupo de delincuentes perpetró un violento “turbazo” en el Mercado Urbano Tobalaba (MUT), en el límite de las comunas de Providencia y Las Condes.

El asalto tuvo lugar cerca de las 10:00 horas. En total, al menos 10 antisociales irrumpieron con machetes y gas pimienta en una tienda de Samsung, ubicada en el segundo nivel.

La situación generó enfrentamientos con los guardias del recinto y causó pánico entre los clientes.

Los delincuentes sustrajeron diversas especies y lograron huir con el botín en dirección desconocida. Según consignó Emol, el avalúo por el robo alcanza los $3.449.960 pesos.

Por su parte, tres guardias resultaron lesionados, mientras que Carabineros logró detener a un integrante de la banda, correspondiente a un menor de 16 años.

En tanto, Carabineros de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de la 17° Comisaría de Las Condes se encuentra investigando el caso.