Qué hacer en Santiago: dónde probar el mejor chocolate caliente

Con la llegada de los días más fríos o simplemente cuando dan ganas de algo dulce, el chocolate caliente se convierte en uno de los favoritos para disfrutar de forma calmada. Desde versiones más intensas y tradicionales hasta opciones con toppings y sabores distintos, la Región Metropolitana ofrece una amplia variedad de cafeterías donde puedes encontrar tu chocolate caliente.

Ya sea para una pausa en la tarde, una salida con amigos o un antojo dulce, aquí te dejamos algunas opciones imperdibles para quienes buscan qué hacer en Santiago.

Qué hacer en Santiago: chocolate de especialidad y sabores intensos en la Región Metropolitana.

El Café Holley

Dirección: Gral. Holley 50, Providencia, Región Metropolitana.

El Café Holley, combina cafetería de autor con repostería vegana y tradicional en un ambiente acogedor y petfriendly. Además, su carta destaca por una amplia variedad de chocolates calientes, pensados para todos los gustos.

Uno de los imperdibles es el chocolate italiano, con un sabor intenso que se acerca a la versión europea. También está la opción suiza, que suma crema chantilly.

Para quienes buscan algo distinto, el choco Baileys incorpora un shot del clásico licor, mientras que el mocaccino de la casa mezcla espresso con chocolate caliente para una combinación más intensa. Y si quieres algo distinto, el choco helado, cuenta con una bola de helado, perfecta para mezclar sabores.

ÓBOLO Chocolate

Dirección: Av. Italia 1584, Ñuñoa, Región Metropolitana.

En ÓBOLO Chocolate, elaboran su chocolate desde el grano, trabajando directamente con cacao latinoamericano y utilizando procesos sustentables y de alta calidad.

Aquí puedes probar distintas versiones de chocolate caliente según el porcentaje y origen del cacao, pensado para quienes buscan sabores más puros y profundos.

La propuesta apunta a reconectar con el sabor real del chocolate, destacando sus notas, aromas y complejidad en cada taza, ideal para quienes buscan algo distinto en qué hacer en Santiago.

Qué hacer en Santiago: opciones dulces y reconfortantes para los amantes del chocolate

Cacao Much

Dirección: Av. Providencia 2400, Providencia, Región Metropolitana.

Otra parada imperdible para los fanáticos del chocolate es Cacao Much, un local especializado en el chocolate en distintas intensidades y formatos.

Entre sus opciones destaca el clásico belga semi amargo, una alternativa equilibrada y recomendada para quienes buscan un sabor intenso, también ofrecen un chocolate bitter 80%, con notas más marcadas de cacao.

Si prefieres algo más suave, puedes optar por el chocolate dulce con leche o incluso un chocolate blanco. Todas las versiones vienen en formato de 320 cc, además, los puedes acompañar con sus churros.

Cafetería Culpa Mía

Dirección: Gran Av. José Miguel Carrera 5830, San Miguel, Región Metropolitana.

Este espacio petfriendly combina café, postres y helado, creando un ambiente ideal para disfrutar en cualquier momento. Puedes optar por el clásico, una alternativa reconfortante para el frío, o el chocolate caliente con malvavisco, perfecto para quienes buscan algo más goloso. También destaca el submarino, donde el chocolate se derrite en leche caliente.

Un detalle del lugar es su llamativo vaso de galleta comestible, que convierte cualquier bebida en una experiencia aún más sabrosa, por lo que si te preguntas qué hacer en Santiago, un buen panorama es visitar Cafetería Culpa Mía.