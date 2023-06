Diputados RN piden que Boric explique sus dichos sobre “rebeldía en el Gobierno”

Los diputados de Renovación Nacional (RN), a través de una resolución, pidieron este martes a la Cámara que solicite al Presidente Gabriel Boric explicaciones por sus dichos sobre la “rebeldía en el Gobierno”, emitidos durante el aniversario de Convergencia Social (CS) el sábado último.



En la celebración de CS, partido del cual es militante, el Mandatario indicó que “la rebeldía puede ser parte del Gobierno también. La rebeldía, compañeros y compañeras, es parte de la esencia de ser militantes de un partido vigente”.



Según consigna Emol, en el proyecto de resolución encabezado por la diputada Paula Labra, los parlamentarios exigen conocer los alcances de las afirmaciones del Presidente, aludiendo a un contexto en que, dicen, que el Gobierno no ha sabido dar respuestas a las principales urgencias sociales.



“Es de público conocimiento que el gobierno ha tenido una deficiente gestión en distintos ámbitos de relevancia nacional”, sostuvieron.



En esa línea, los diputados RN plantearon que “nos preguntamos a qué se refiere el Jefe de Estado al señalar que ‘la rebeldía puede ser parte del gobierno’, ya que parece ser que las deficientes gestiones gubernamentales antes señaladas encuentran su justificación en esa expresión. En este sentido, cabe cuestionarse al menos, si es rebeldía del Gobierno que mueran lactantes por mala gestión y por ende el colapso de las redes asistenciales”.



Además, enfatizaron que “a pesar de que el Presidente crea que la rebeldía es parte esencial de los gobiernos de izquierda, no da igual la interpretación y aplicación que se le dé a esa supuesta rebeldía en la gobernabilidad del país, menos cuando aquello puede afectar a millones de chilenos. En política, las formas no dan igual”.



La iniciativa promovida por la diputada Labra también fue suscrita por los RN Sofía Cid, Catalina del Real, Jorge Durán, Miguel Mellado, Marcia Raphael, Jorge Rathgeb, Hugo Rey, Frank Sauerbaum y Diego Schalper.