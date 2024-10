Diputados UDI cuestionan posible incorporación de alcaldes derrotados al Gobierno

El subjefe de la Bancada UDI, Henry Leal, además de los diputados Juan Manuel Fuenzalida y Felipe Donoso, cuestionaron la posibilidad de que las autoridades que no fueron electas -como algunos alcaldes en ejercicio- puedan sumarse al Gobierno en el marco del cambio de gabinete que debería producirse antes del 15 de noviembre.

Al respecto, y tras las distintas versiones que han circulado sobre la posibilidad de que, por ejemplo, se incorporen al Ejecutivo las alcaldesas de Santiago y Ñuñoa, Irací Hassler (PC) y Emilia Ríos (FA), respectivamente, los parlamentarios gremialistas advirtieron que se trataría de un “profundo error” por parte del Presidente Boric, asegurando que “si una autoridad en ejercicio -cualquier sea- no fue reelecta, el Gobierno debería respetar esa voluntad expresada por la mayoría de los chilenos”.

Justamente, Leal, Fuenzalida y Donoso argumentaron que la no reelección de distintos alcaldes oficialistas dio cuenta de un “castigo” que los electores propinaron a sus respectivas gestiones, por lo que insistieron en que “sería una nefasta señal si el Presidente Gabriel Boric y su administración deciden cobijarlos en el gabinete ministerial sin considerar la opinión manifestada por los chilenos”.

“Este Gobierno ha demostrado un nivel de gestión tan bajo y deficiente, que no puede darse el lujo de entregar un premio de consuelo a las autoridades que no lograron salir reelectas. Si la inmensa mayoría de los chilenos votó en contra de que varios alcaldes oficialistas siguieran por un período más, quiere decir que rechazaron sus gestiones, su forma de administrar los recursos públicos y de solucionar las demandas ciudadanas, de tal manera que sería absolutamente inentendible e ilógico que fueran incorporados al Ejecutivo”, señalaron los parlamentarios, quienes recordaron que “este fue el gobierno que prometió terminar con los pitutos y el amiguismo, por lo que no existe ningún argumento que justifique el eventual ingreso de algunos alcaldes que perdieron al gabinete”.

En ese sentido, los legisladores remarcaron que dado los problemas de gestión que ha evidenciado el Ejecutivo, lo que correspondería -a juicio de ellos- es “nombrar a figuras que tengan la suficiente experiencia y una capacidad de trabajo que puedan demostrar con hechos”, manifestando que “el Gobierno tiene la obligación de mejorar su ejecución y desempeño durante el tiempo que les queda”.

Asimismo, Leal, Fuenzalida y Donoso advirtieron que las autoridades que fueron derrotadas durante las últimas elecciones no deberían ser incorporadas al actual gabinete ministerial ni tampoco a otro cargo de la administración pública, como por ejemplo alguna embajada o una dirección de servicio.

“Cuando los chilenos deciden castigar la gestión de un alcalde, lo mínimo que esperan es que después no sea premiado con otro cargo público. Así que esperamos que el Gobierno respete esta decisión y no tuerza la voluntad expresada por la ciudadanía”, reiteraron.