Directiva de RN llama a sus diputados a que “reconsideren” acusación constitucional contra Boric

La directiva de Renovación Nacional (RN) llamó a sus diputados a “reconsiderar” la acusación constitucional que fue anunciada este lunes contra el Presidente Gabriel Boric.



El presidente de RN, Rodrigo Galilea, manifestó en un video en el que aparece junto a la secretaria general del partido, Andrea Balladares, que “no estoy de acuerdo con el anuncio que algunos de nuestros diputados han hecho en el sentido de presentar una acusación constitucional en contra del Presidente de la República”.



“En Chile tenemos a tres ministros de la Corte Suprema acusados constitucionalmente. También el día de hoy se ha presentado una acusación constitucional en contra de la ministra del Interior”, indicó.



En ese sentido, el timonel de RN manifestó que “estamos convencidos de que no es el momento de generar más tensiones y más inestabilidad al país”.



“El Gobierno ha fracasado estrepitosamente en controlar el crimen organizado y la delincuencia. No queremos sumar más inestabilidad al país”, insistió.



Galilea afirmó que “es por ello que hemos hecho un llamado a nuestros diputados para que reconsideren esta situación. No es el momento apropiado y Chile necesita caminos de mayor seguridad, mayor estabilidad, justamente para combatir con éxito el crimen organizado”.



Este lunes, la jefa de bancada de diputados de RN, Ximena Ossandón dio a conocer que van a “acusar constitucionalmente al Presidente de la República, la responsabilidad última del orden público es del Presidente”.