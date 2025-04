Ángela Contreras reaparece en redes sociales en foto junto a su hermano: Así luce a sus 53 años

La actriz Ángela Contreras sorprendió esta semana en redes sociales, tras una especial aparición en compañía de su hermano Cristián Contreras, más conocido como “Dr. File”.

A través de su cuenta de Instagram, el periodista compartió una fotografia junto a su hermana, de 53 años, quien desde hace un largo tiempo se mantiene alejada de las teleseries y los medios de comunicación.

“Mi querida hermana”, escribió brevemente el Dr. File en la publicación, la cual se llenó de varios comentarios dedicados a la intérprete.

En ese sentido, algunas de las reacciones de los fueron: “Hermosa como siempre”, “está estupenda”, “no envejece, está igual que en Ámame” o “los años no pasan por ella”.

Consignar que hace algunos años, el propio Dr. File se refirió en el programa “Vértigo” a la decisión de su hermana de alejarse de las teleseries, y explicó que “un día me dijo, ‘hermano, no voy a hacer más televisión, no voy a hacer más teleseries’. Las razones fueron varias, primero, se dedicó a sus niños, a cuidar la familia, que para ella es lo más importante”.

Cabe destacar que Angela Contreras formó parte de recordadas teleseries, como “Ámame”, “Rojo y miel”, “Sucupira”, “La Fiera” y “Amores de mercado”, mientras que su última producción de este tipo “Amor por accidente” de TVN, en el año 2007.

