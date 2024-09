Renovación Nacional anuncia Acusación Constitucional contra Presidente Boric

Carlos Williamson dijo, en conversación con Radio Infinita, que el vincular los salarios de los académicos con un posible hecho de lucro al interior de la universidad “no existe cuando uno entra a calificar la situación particular del pago a los académicos. Hay una estructura de remuneraciones al interior de las universidades que uno puede juzgar que se paga mucho o poco, pero me parece que no entra en la categoría de lucro”.