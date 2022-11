Disparan contra hogar de una familia en Estación Central: acusan extorsión

Una familia denunció estar siendo víctimas de extorsión, luego de que delincuentes dispararan contra su hogar. Aseguraron que están amenazando con matarlos, de no pagar una suma de $20 millones.



En la madrugada de este viernes, al menos dos tiros fueron perpetrados en contra de la vivienda donde reside un matrimonio y sus dos hijos, de 4 y 8 años, ubicada en la calle Francisco Collao de la comuna de Estación Central, en la Región Metropolitana.



Según declaró el padre, quien no se encontraba en el hogar al momento del hecho, desde hace días están recibiendo amedrentamientos mediante mensajes de WhatsApp. Incluso, la noche de este jueves los atacantes le enviaron un video de 8 segundos donde se ve como disparan contra su casa, por lo que fue rápido hacia allá.



Su esposa e hijos, quienes estaban en el domicilio, resultaron ilesos afortunadamente.



Al respecto, la mujer declaró que “estamos con mucho miedo, porque nosotros realmente no hacemos nada, no debemos a nadie, no tenemos problemas con nadie, somos una familia muy tranquila”, y agregó que en el momento del ataque solo procedió a “proteger a mis hijos, lo único que pensé fue en ellos”.



El hombre, en tanto, afirmó que “creo que son un grupo de extorsionadores que buscan personas que tienen su negocio, quieren sacar plata. Nos están extorsionando por $20 millones a cambio de dejar a mi familia tranquila”.



Asimismo, añadió que le han dicho que “me van a seguir molestando, que le va a pasar algo a mi familia, a mi hija, a mi hijo”.



A raíz de lo sucedido, presentaron una denuncia a la 58° comisaría de Estación Central. De igual forma, personal de PDI está apoyando en la investigación del caso para dar con los responsables.