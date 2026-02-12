Dónde encontrar las mejores cafeterías y qué hacer en Viña del Mar hoy

Ya sea para una cita, una pausa después de la playa o un plan de fin de semana, un buen café acompañado de un postre o una opción salada siempre es un acierto.

Por eso, si te preguntas qué hacer en Viña del Mar, desde La Nación te proponemos esta ruta para recorrer distintas cafeterías únicas de la Ciudad Jardín, pensada tanto para locales como para quienes están de visita y recorren la ciudad como turistas.

MURTA

Nació como un emprendimiento en pandemia y hoy cuenta con un local propio en el barrio Recreo, Murta es uno de las cafeterías y pastelerías de autor que más destaca en Viña del Mar.

Cada preparación se elabora al momento siendo una experiencia cuidada y cercana, ideal para quienes buscan qué hacer en Viña del Mar más allá de lo tradicional. Su local está ubicado en Ecuador 39, en un sector tranquilo y de fácil acceso.

Aunque su carta es acotada, cada decoración se elabora al momento con una pastelería finamente trabajada, con una estética reconocible y una dedicación visible en cada detalle.

Entre sus preparaciones destacan la tarta de frambuesa y pistacho, la tarta choco naranja o el profiterol pink.

Un café colombiano en el corazón de la ciudad

El Tintico De Botero

Una cafetería colombiana y pet friendly, ideal para una parada tranquila en Viña del Mar. Su propuesta combina una variada pastelería con sándwiches, cremas, tortillas, jugos naturales, menú del día, desayunos y tablas, ofreciendo opciones para distintos momentos del día.

Trabajan con café de grano y tostado, que se puede acompañar con preparaciones como kuchen de nuez, torta de zanahoria o un cheesecake de frambuesa. Por lo mismo, si planeas hospedarte en Viña del Mar para una escapada de fin de semana, este lugar se presenta como una alternativa ideal para partir el día o hacer una pausa durante el recorrido en la Ciudad Jardín.

Está ubicada en las cercanías de Plaza Colombia, en 5 Norte 461, un punto accesible y cómodo para quienes buscan qué hacer en Viña del Mar.

La Brioche Bakery

Ubicada en una casa de madera a pasos del Mall Marina, su ambiente playero y relajado acompaña una propuesta de cafetería de especialidad y bollería artesanal, con opciones para desayunos, almuerzos y once.

Puedes probar cafés clásicas como americano, cappuccino, mocaccino o frappuccino, ideales para acompañar con tiramisú, croissant redondo relleno de Nutella o empanadas (de queso, camarón pino o la opción del día). Además, suelen tener promociones de desayuno por menos de cinco mil pesos, lo que la vuelve aún más atractiva.

Ubicada en 13 Norte 716, es un espacio que combina buena pastelería, café bien preparado y un entorno que invita a quedarse.

Una cafetería para los viajeros

Check-in Cafe

Esta cafetería inspirada en Francia, Estados Unidos y Reino Unido, y pensada para quienes disfrutan viajar. Es una buena alternativa para quienes buscan qué hacer en Viña del Mar después de una tarde de playa, ya que se encuentra a pasos del inicio de Playa Blanca, en 1 Poniente 1376.

El local es pet friendly y destaca por una decoración cargada de guiños viajeros: relojes con horarios internacionales, banderas de distintos países y decoraciones de grandes monumentos del mundo, creando un ambiente lúdico y distinto.

Su carta con inspiraciones internacionales como sus Sándwich España o Australia, además de cafés especiales como el Himalaya o el moka irlandés.

A esto se suma una pastelería diversa, con alternativas tradicionales, sin azúcar, sin gluten y opciones veganas, lo que lo convierte en un lugar versátil tanto para turistas como para quienes deciden hospedarse en Viña del Mar y explorar la ciudad con calma.

Una experiencia en dos dimensiones frente al Casino

Club 2d

Salió directamente de una viñeta de cómic y se ha convertido en uno de los espacios más únicos de la ciudad. Su propuesta de cafetería en dos dimensiones combina una estética monocromática perfecta para quienes buscan qué hacer en Viña del Mar y buscan un panorama distinto.

Con una carta amplia, donde podrás pedir tablas para compartir, ceviche, crepes salados, sándwiches, hamburguesas, waffles, café y también cerveza.

Pero los platos que debes pedir para complementar la visita en el local son la torta 2D de suave bizcocho y cubierta de fondant en blanco y negro, además de bebidas de colores: latte negro o rosado, cappuccino black con carbón activado o el blue latte.

Ubicado frente al Casino de Viña, en Club San Martín 208, es una alternativa distinta para quienes, si decides visitar por vacaciones la Ciudad Jardín, se hospedan en Viña del Mar.