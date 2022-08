Dos adolescentes fueron detenidos en el Metro tras un robo a mano armada

Dos adolescentes de 15 y 17 años fueron detenidos la noche del martes tras protagonizar un robo a mano armada en las cercanías de la estación Inés de Suárez de la Línea 6 del Metro, en la comuna de Providencia.



De acuerdo a los antecedentes policiales, el hecho ocurrió en la esquina de las calles Antonio Varas con Pocuro, cuando una persona fue asaltada por los sujetos. Sin embargo, la víctima los siguió hasta el interior de la estación donde nuevamente fue intimidado con las armas, en pleno andén.



Dos aspirantes a oficiales de Carabineros que vistiendo de civil y mientras se dirigían a la Escuela de Carabineros, fueron testigos del hecho y tras un rápido actuar, detuvieron a los dos sujetos.



Al revisar sus vestimentas se estableció que cada uno portaba un arma a fogueo, mientras que en el interior de una mochila que llevaban se encontró gran cantidad de municiones y equipos celulares, los que se presumen fueron sustraidos con anterioridad a otras víctimas.



La víctima del asalto declaró que “me amenazaron con pistola y los seguí hasta el Metro. Justo no había pasado el tren así que les pedí mi teléfono y me mostraron de nuevo las pistolas y empecé a gritar. La gente no se metía (…) Antes de que llegaran los policías intentaron irse en el Metro y tuve que activar el freno de emergencia y así lograron reducirlos”.



El capitán Edgard Reyes, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Oriente, detalló que “una vez al interior del vagón, comienza a increpar a estos individuos, situación de la cual se percatan dos alumnos de la Escuela de Carabineros, procediendo a la detención de estos. A raíz de esta detención, se logra recuperar dos armamentos de fogueo, tipo pistola”.



Agregó que “se están realizando diligencias para tratar de vincular a estos dos menores con los equipos celulares que fueron encontrados y las víctimas están siendo trasladadas hasta la unidad policial para tomar declaración y vincular si corresponde o no estos dos individuos los que habrían participado en estos delitos”.



Los delincuentes, que no mantienen antecedentes penales, fueron detenidos por el delito de robo con intimidación, mientras que, si se logra establecer que los celulares que portaban pertenecen a otras personas, víctimas de delitos, se les imputará también el delito de receptación.