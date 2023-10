Doscientos líderes educativos participan de seminario internacional para abordar la mejora escolar desde innovadores enfoques

En el auditorio de la Biblioteca Nicanor Parra de la Universidad Diego Portales, se llevó a cabo el Seminario Internacional “Aprender a implementar la mejora escolar: Una tarea impostergable”.

La actividad, co-organizada por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, a través del Centro, C Líder, y Fundación Educacional Oportunidad, contó con la participación de Donald J. Peurach, Ph.D. de la Universidad de Michigan y del ex Superintendente del Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de Sacramento, California, Jorge Aguilar. Además, en el evento se compartieron tres iniciativas locales que se desarrollan en el marco del trabajo realizado por C Líder.

La subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, participó de la jornada y destacó la importancia de ofrecer instancias como éstas, que reúnen a distintas esferas del sistema educativo. “Los desafíos en educación son grandes y si no los hacemos de modo conjunto, articulado, y consistente, se hacen aún más grandes y aún más difíciles. Es fundamental que podamos juntarnos, actores de distintos niveles y sectores, a tener esta mirada país, sobre todo en este momento que estamos abordando los desafíos de la reactivación educativa”.

Donald J. Peurach, profesor de Política Educativa, Liderazgo e Innovación en la Facultad de Educación de la Universidad de Michigan, en su presentación “Mejora continua y colaborativa: Reimaginando la innovación educativa local” destacó que actualmente en educación, estamos en una etapa de empoderamiento.

“Es una etapa en la que se reconoce que la necesidad de brindar educación de alta calidad a cada vez más diversos estudiantes, requiere que a nivel local los profesionales de la educación estén empoderados para enfrentar las complejidades y los desafíos, y que reciban apoyo para aprender a hacer mejor su trabajo”. Hay que tener una mirada histórica que nos permite ver “una evolución desde los sistemas escolares que brindan acceso, a sistemas educativos que apoyan la enseñanza y el aprendizaje, a sistemas de aprendizaje que apoyan a los adultos en el desarrollo conjunto de conocimientos y capacidades para hacer más, por más estudiantes. Por ello, lo importante es entender que, al hacer este trabajo, son parte de una expansión histórica de lo que sabemos y entendemos acerca de lo que agentes de cambio locales pueden hacer”, indicó.

Por su parte, el ex Superintendente del Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de Sacramento, Jorge Aguilar, expuso “Ciencias de la Mejora al servicio de la equidad educativa: Desde educación parvularia hasta el acceso a la universidad”. “Para mí es importante ser líder y mostrar mucha humildad, por el hecho de que antes de tener una expectativa acerca del trabajo que debe realizar tu personal, uno tiene que capacitarse y saber hacer lo mismo que se le pide a ellos y ellas. Tener una experiencia, tal vez no ser un experto, pero saber realizar el trabajo con mucha confianza para que tu personal te vea como un ejemplo que estás aprendiendo, que estás demostrando humildad ante problemas muy complejos”, señaló sobre su rol como líder de un sostenedor de centros educativos.

Además de los invitados internacionales, el seminario contó con la participación de diversos profesionales de C Líder, quienes presentaron en modalidad de panel distintas iniciativas. Mónica Cortez y Felipe Aravena, de Líderes Educativos PUCV, presentaron “Pensar la planificación de mejora educativa en ciclos cortos: El desafío de construir una mentalidad de mejora colectiva”. Carlos Eugenio Beca, junto a Alejandra Acevedo, de la Universidad Diego Portales, presentaron “Formación de líderes sistémicos: Aprendiendo a trabajar colaborativamente por una mejor educación”. Finalmente, expuso Yael Codriansky, de Fundación Educacional Oportunidad, quien presentó “En búsqueda de la mejora continua orientada al Sistema de Aseguramiento de la Calidad en Educación Parvularia”.

En el evento asistieron el superintendente de Educación, Mauricio Farías, el secretario Ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, Gino Cortez, la decana de Educación de la Universidad Diego Portales, Paula Louzano. Además de las directoras ejecutivas de C Líder y de Fundación Educacional Oportunidad, Carmen Montecinos y Marcela Marzolo, respectivamente.

El superintendente de Educación, Mauricio Farías, enfatizó en la importancia de contar con voces internacionales en la experiencia nacional, “el conocimiento que traen desde fuera tensiona el conocimiento y las prácticas de lo que estamos haciendo. Nos ayuda a repensarnos, a remirar lo que estamos haciendo, cómo lo hacemos, buscando nuevos mecanismos. Nos ayuda a abrir el abanico de oportunidades que tenemos”.

Por su parte, el secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, Gino Cortez, señaló que “para poder hacer cambios efectivos en el sistema educativo se requiere de las energías de los distintos grupos dentro de un ciclo de mejoramiento continuo. Es importante, tanto el compromiso de los académicos, de quienes están en las comunidades educativas, de quienes estamos hoy en el servicio público o en el Estado y, también, de quienes están en las posiciones medias. Creo que la reunión de todos estos actores, y la sinergia que tiene que haber entre cada uno de ellos, es vital para poder instalar un proceso de mejora continuo en el sistema educativo”.

La decana de la Facultad de Educación de la Universidad Diego Portales, Paula Louzano, dio la bienvenida a los asistentes, destacando que, “solemos esperar que las soluciones vengan de la investigación, que la gente que está trabajando en el terreno no tiene tiempo para reflexionar y pensar sobre estos problemas y los desafíos; y sabemos que eso no funciona. Entonces quiero celebrar el hecho de que acá estamos trayendo la reflexión, respecto a la investigación y la práctica, que es representada por los dos investigadores internacionales”.

“Todos los expositores y expositoras han reforzado la idea de que para resolver los problemas necesitamos innovación. Por lo tanto, lo que hoy estamos haciendo es compartir innovaciones que se están realizando en Chile, pero que también son innovaciones que se están efectuando en otros países. La reforma hoy no es suficiente, necesitamos reestructurar y transformar cómo estamos abordando los procesos de mejora educativa y, ésta, es una transformación que tiene que venir, tanto del diseño de las políticas públicas, como de las acciones que se realizan a nivel de los centros educativos”, declaró la directora ejecutiva de C Líder y de Líderes Educativos PUCV, Carmen Montecinos.

Por su parte, la directora ejecutiva de Fundación Educacional Oportunidad, Marcela Marzolo, señaló que, “al escuchar las distintas exposiciones, tanto nacionales como internacionales de este seminario, me quedo con la sensación de que estamos hablando o comenzando a hablar un lenguaje común. Todo lo que nosotros trabajamos en la Fundación: la mejora continua, la colaboración, la innovación, los problemas de práctica, todos esos conceptos se ve que ya los estamos trabajando con mayor énfasis acá en Chile, pero también en el extranjero. Finalmente, estamos todos enfocados con un propósito común que son los aprendizajes y el desarrollo integral de los estudiantes”.

Al finalizar la jornada, Alejandra Arratia, junto a Juan Pablo Valenzuela, Director del CIAE de la Universidad de Chile, abordaron cómo se potencia la innovación y aspectos clave para abordar los desafíos de la reactivación educativa.