Dura portada a Messi en Francia: Thierry Henry salió en su defensa

El prestigioso diario francés L’Equipe presentó en la portada de su versión en papel una fotografía de Lionel Messi acompañado de la frase “Messi y el PSG se acercan al divorcio”.

Ante las últimas pifias que ha sufrido el astro argentino por parte de la hinchada del cuadro parisino, el citado medio consignó que “Lionel Messi no debe seguir su aventura en el PSG la próxima temporada”.

Los autores del artículo, Loic Tnazi y José Barroso, señalaron que es probable que el argentino no siga en París durante la campaña siguiente, aunque “siempre queda una última puerta abierta”. La oferta del club ya estaría presentada, pero el PSG debe cumplir con el fair play financiero.

Messi estaría a la espera de que el club le pueda dar garantías sobre lo que se viene en el proyecto para decidir sobre su continuidad.

No obstante, ante las críticas que se lleva el astro argentino debido al mal momento del club, el excompañero de Messi en el Barcelona, Thierry Henry, salió en su defensa.

“Es vergonzoso escuchar los silbidos del Parque de los Príncipes. No se puede silbar a uno de los mejores jugadores del equipo con 13 goles y 13 asistencias. No es información, es un deseo, Messi tiene que volver a Barcelona por amor al fútbol y porque no se fue como debería. Los llantos de su despedida me lo demuestra”, señaló a Prime Video France.