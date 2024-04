El derrumbe valórico de nuestra democracia

(Daniel Reyes Morales, exdirector de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de La Florida): No es de la noche a la mañana. Debe existir una voluntad de los vecinos de involucrarse también en esta lucha, porque para recuperar la presencia del Estado en estos barrios, no solo basta con la infraestructura, sino también de incluir servicios con participación ciudadana. Si esos lugares son violentos, esos nuevos espacios públicos no podrán ser utilizados y con los años se deteriorarán, siendo tierra fértil para las pandillas, narcotráfico y actos delictuales.