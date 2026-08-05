El duro momento de Fran Maira: revelan que se internó y estaría en situación extrema

Fran Maira habría tomado una drástica decisión tras el último escándalo en el que se vio involucrada. Según trascendió, la cantante urbana estaría internada y permanecería incomunicada.

El portal de espectáculos Infama actualizó durante la noche de este martes la información sobre la ex participante de “Fiebre de Baile”, quien hace algunos días terminó con diversas heridas en una clínica, de acuerdo a La Hora.

Desde ese episodio, Fran Maira publicó varios videos en los que explicó la golpiza que recibió. Al mismo tiempo, surgieron dudas sobre su futuro laboral en Chilevisión.

¿Qué pasó con Fran Maira?

A través de las historias de Instagram, un seguidor consultó a Infama por el paradero de la influencer, luego de que desapareciera de las redes sociales.

El sitio de espectáculos respondió con una actualización sobre su situación. Sin embargo, aclaró que la información aún no ha sido confirmada.

“No hemos podido confirmar la información, pero lo último que supimos es que se iba a internar. Ya estaría incomunicada”, detalló el mencionado sitio de farándula.

Su presente laboral

En el ámbito profesional, Fran Maira finalizó su participación en “¿Cuánto vale el Show?”. Además, tras su eliminación de Fiebre de Baile, dejó de aparecer en pantalla.

De todos modos, el medio The Clinic aseguró que la evaluación de Chilevisión sobre la influencer sigue siendo positiva. Por ello, no descartan volver a contactarla para un futuro proyecto.