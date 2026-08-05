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Buscan a sujeto acusado de prender fuego a su expareja en Santiago Centro: huyó por los balcones de un edificio

El hecho ocurrió la noche del martes en un edificio ubicado en calle Santa Elena. De acuerdo con la investigación, el sujeto llegó hasta el departamento donde residía la víctima, de 33 años, quien se encontraba junto a otras dos personas.

Eduardo Córdova
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Buscan a sujeto acusado de prender fuego a su expareja en Santiago Centro: huyó por los balcones de un edificio

Un ciudadano venezolano de 35 años es intensamente buscado por Carabineros, luego de protagonizar un violento ataque contra su expareja en Santiago Centro. El caso es investigado como un femicidio frustrado.

El hecho ocurrió la noche del martes en un edificio ubicado en calle Santa Elena. De acuerdo con la investigación, el sujeto llegó hasta el departamento donde residía la víctima, de 33 años, quien se encontraba junto a otras dos personas.

Según los primeros antecedentes, el hombre portaba dos botellas con bencina. Presuntamente, roció con el combustible a su expareja y a la sobrina de esta, de 20 años. Luego les prendió fuego, según informó Radio Biobío.

Aprovechando que las víctimas escaparon al pasillo para pedir ayuda, el imputado volvió a ingresar al departamento. Allí vertió más combustible y provocó un incendio que destruyó el inmueble.

Víctimas lograron escapar

El fiscal Felipe Olivari explicó que las mujeres consiguieron salir del lugar gracias a la ayuda de vecinos. Agregó que “el sujeto arranca por los balcones del departamento y baja de balcón en balcón hasta los primeros pisos, desde donde se da la fuga”.

La expareja del presunto agresor permanece internada en estado grave, con quemaduras en el 22% de su cuerpo. No obstante, se encuentra fuera de riesgo vital.

En tanto, la sobrina de la víctima sufrió lesiones de menor gravedad en sus brazos y piernas.

Autor continúa prófugo

El presunto autor del ataque permanece prófugo, mientras continúan las diligencias para ubicarlo.

Actualmente, el OS-9 y el Labocar de Carabineros realizan diversas investigaciones para dar con su paradero.

Source Texto: La Nación / Foto: Aton (referencial)
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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