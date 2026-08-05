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“Estoy complicadísimo…”: El “Peñeteñe” reapareció en televisión y habló de su mal presente de salud

Peñeteñe se convirtió en uno de los humoristas más recordados de comienzos de los 2000 junto a Turrón, con quien integró la dupla “Millenium Show”. Ambos incluso se presentaron en el Festival de Viña del Mar de 2001.

Eduardo Córdova
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“Estoy complicadísimo…”: El “Peñeteñe” reapareció en televisión y habló de su mal presente de salud

Julio Monsalve, conocido popularmente como “Peñeteñe”, reveló el complejo momento de salud que enfrenta y aseguró que deberá someterse a un trasplante de córnea para evitar perder la vista.

Aunque su nombre puede no resultar familiar para todos, “Peñeteñe” se convirtió en uno de los humoristas más recordados de comienzos de los 2000 junto a Turrón, con quien integró la dupla “Millenium Show”. Ambos incluso se presentaron en el Festival de Viña del Mar de 2001.

En los últimos años, el comediante se ha mantenido alejado de los escenarios debido a diversos problemas de salud, entre ellos la diabetes, de acuerdo a La Hora.

Durante su reciente participación en “Todo va a estar bien”, Monsalve reconoció que no ha logrado estabilizar su estado de salud y que las enfermedades continúan afectándolo.

El complejo diagnóstico de “Peñeteñe

“Estoy complicadísimo. Si no es una, es otra enfermedad”, expresó el humorista, quien explicó que una de sus mayores preocupaciones está relacionada con su visión.

Luego agregó: “Tengo que hacerme un trasplante de córnea sí o sí o sino pierdo la vista. Estoy complicadísimo de salud; tengo cataratas y la operación sale 2.8 millones”.

Asimismo, detalló que “tengo que hacerme como diez exámenes todavía, porque debo tener todo controlado para poder operarme”.

La salud de Turrón

Su histórico compañero de escenario, Turrón, también ha enfrentado problemas de salud durante los últimos años.

En 2023, el humorista contó en conversación con Chilevisión que sufrió graves complicaciones cardíacas. “Me dio un infarto al miocardio agudo. Y estoy con el 80% del corazón irreversible. Tengo el 20% bueno, pero hacia arriba”, dijo.

Source Texto: La Nación / Foto: CHV
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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