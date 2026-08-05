Biministro Mas aborda crisis en El Teniente y anuncia revisión de activos del Estado

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, dijo que la paralización de un proyecto en la mina El Teniente no tendrá impacto en la producción de Codelco y defendió la decisión adoptada por razones de seguridad. Confirmó que el Gobierno sigue evaluando la venta de activos estatales que considera no estratégicos.



“Nuestra prioridad absoluta, siempre será la vida y la seguridad de las personas. Entonces, si esa medida se tenía que tomar teniendo los costos que tuviera era lo que debía hacer”, dijo Mas en entrevista con Radio ADN.



Sobre cuánto tiempo estará detenido el proyecto comentó que “esa es la situación que están evaluando. Efectivamente necesitan más información y se tomará el tiempo que se tenga que tomar. El área que se estaba preparando no es un área que tenga explotación en este momento, sino que era explotación para años subsiguientes”.



Añadió “que la determinación no debiera tener impacto en los niveles de producción de El Teniente y Codelco”.



Consultado por la eventual incorporación de capitales privados a la propiedad de Codelco, Daniel Mas sostuvo que el Ejecutivo mantiene su intención de desprenderse de activos estatales que considera no estratégicos. Como parte de las medidas para mejorar la situación de las finanzas públicas.



“El Gobierno está viendo un montón de activos prescindibles en distintos ministerios, en distintas reparticiones. Se han ido cumulando a lo largo de los años activos que cuando uno los pone en valor cuánto producen al día o cuál es el valor respecto a lo que podríamos hacer en pos de las familias de Chile tiene mucho más sentido salir a venderlos”, aseguró.



Y detalló que “tenemos alguna participación (a través de Corfo) en sanitarias, estamos evaluando el deshacernos de ellas si es que es bueno para Chile. Y así hay una serie de otros activos. En bienes nacionales, tenemos tierras muy bien habitadas y con aptitud habitacional”.



“El estándar es que nos sirvan en la operación. Si no cumplen ese objetivo y su valor puede transformarse en recursos para mejorar la vida de los chilenos, tiene sentido ponerlos en el mercado”, aseguró.



Mas agregó que dentro de la revisión de activos estatales han detectado algunos casos que calificó como “ridículos”. Como la participación en acciones de “un importante club de Santiago”, cuya permanencia en el patrimonio del Estado, a su juicio, “no tiene ningún sentido”.



Agregó que la posible venta de activos se viene realizando “hace algún tiempo” y adelantó que podrían existir novedades sobre la materia antes de fin de año.