Qué hacer en Santiago: 3 tenedores libres para quienes comen de todo

Encontrar un restaurante que deje conformes a todos no siempre es sencillo. Si en tu grupo hay quienes prefieren carnes, otros buscan sushi, algunos disfrutan la gastronomía peruana y otros no perdonan un buen postre, los tenedores libres son una de las mejores alternativas para compartir una comida sin complicaciones.

Por eso, si buscas qué hacer en Santiago, existen buffets que reúnen preparaciones de distintos países y estilos gastronómicos en un solo lugar.

A continuación, descubre tres tenedores libres donde la variedad es la gran protagonista y cada comensal puede elegir sus platos favoritos.

Qué hacer en Santiago: un buffet con sabores para todos los gustos

Foodlays

Dirección: Artesanos 681, Recoleta.

Foodlays es uno de los buffets más completos de la capital. Su propuesta reúne gastronomía peruana, china y chilena, además de sushi, carnes a la parrilla, mariscos, ensaladas y una amplia selección platos calientes.

Gracias a esta diversidad, es una excelente alternativa para grupos donde cada persona tiene preferencias distintas. Mientras algunos optan por ceviches o comida peruana, otros pueden elegir sushi, carnes o preparaciones orientales.

Qué hacer en Santiago: un clásico para disfrutar una gran variedad

Ok Panda

Dirección: Av. Ismael Valdés Vergara 836, Santiago Centro.

Ok Panda se ha convertido en uno de los tenedores libres más populares de Santiago gracias a la gran cantidad de preparaciones disponibles. Su buffet incluye comida china, sushi, carnes, mariscos, pizzas, ensaladas, comida caliente y postres, ofreciendo opciones para prácticamente todos los gustos.

Además, su ubicación en pleno centro de la capital lo convierte en una excelente alternativa para quienes recorren Santiago o buscan un almuerzo abundante.

Qué hacer en Santiago: una experiencia con gastronomía peruana e internacional

Ruta de la Seda

Dirección: Nueva O’Higgins 81, Maipú.

Ruta de la Seda apuesta por un concepto diferente. Su buffet combina sushi, ramen, parrilladas y preparaciones inspiradas en distintas cocinas del mundo, permitiendo probar sabores orientales e internacionales durante una misma visita.

Su propuesta resulta ideal para quienes disfrutan descubrir nuevos platos y no quieren limitarse a un solo tipo de cocina.

Una excelente alternativa para quienes disfrutan la variedad

Elegir un tenedor libre es una buena opción cuando cada integrante del grupo tiene gustos diferentes. La posibilidad de combinar comida peruana, china, japonesa, parrillas y mariscos permite que cada persona arme su propio menú según sus preferencias.

Por ello, si buscas qué hacer en Santiago y eres de los que disfrutan probar un poco de todo, estos tres tenedores libres destacan por su variedad y por ofrecer una experiencia gastronómica para todos los gustos.