Revelan que Bradley Cooper y Gigi Hadid se habrían casado en secreto: fueron vistos con argollas de oro

Gigi Hadid y Bradley Cooper desataron rumores de un posible matrimonio luego de ser vistos con anillos de oro en el dedo anular durante un paseo por las calles de París.

Mientras algunas parejas de Hollywood optan por bodas multitudinarias y mediáticas, la modelo y el actor podrían haber elegido un camino mucho más reservado. La atención se centró en las joyas que ambos lucían en sus manos durante una salida romántica, según Emol.

El protagonista de “Maestro”, de 51 años, y la modelo de 31 recorrieron París tomados de la mano, sonrientes y con un look deportivo. Ambos llevaban lentes de sol y se mostraron muy cómplices.

Hadid vistió calzas grises, una polera blanca, calcetines del mismo tono y zapatillas color chocolate. Además, llevaba el cabello recogido y audífonos conectados a su teléfono.

Por su parte, Cooper usó una polera azul, un short del mismo color y un jockey. También llevaba sus audífonos colgados del cuello.

La salida de la pareja ocurrió apenas un mes después de asistir a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, celebrada el 3 de julio en Nueva York. La cantante es una de las amigas más cercanas de Hadid.

Una relación que se fortaleció con el tiempo

Los primeros rumores de romance surgieron en octubre de 2023, cuando Hadid y Cooper fueron vistos cenando juntos en el restaurante Via Carota, ubicado en el West Village de Nueva York.

Cuatro meses después, la relación quedó prácticamente confirmada. Ambos fueron fotografiados caminando de la mano por las calles de Londres.

En ese entonces, fuentes cercanas aseguraron a Page Six que las cosas se fueron “poniendo serias” muy rápido. Además, afirmaron: “Están juntos todo el día”.

Las mismas fuentes indicaron que la conexión iba más allá de la atracción física y revelaron que el actor considera a Hadid una persona “intelectualmente interesante”.

Por otra parte, allegados a la pareja comentaron a Us Weekly que, pese a la diferencia de edad de 20 años, ambos comparten el “sentido del humor” y el hecho de ser “padres solteros de hijas pequeñas”.

La vida familiar de la pareja

En abril del año pasado, Hadid habló públicamente sobre su relación durante una entrevista con la revista Vogue, donde la calificó como una “dinámica muy romántica y feliz”.

“Encontrar a alguien que esté en un momento de su vida donde sabe lo que quiere y merece, y que ambos trabajen por separado para unirse y ser la mejor pareja posible. Me siento muy afortunada”, expresó.

La modelo también elogió la trayectoria del actor. Además, destacó su apoyo constante. “Lo respeto mucho como creador y siento que me aporta mucho: aliento y, simplemente, confianza”, afirmó.

Aunque ambos suelen mantener su vida privada lejos de los focos, trascendió que han logrado compatibilizar sus rutinas familiares e incluso que sus hijas comparten tiempo juntas.

Cooper es padre de Lea De Seine, de 9 años, fruto de su relación con la modelo Irina Shayk. Ambos estuvieron juntos desde 2015 hasta 2019.

El actor ha reconocido en distintas ocasiones que su hija ocupa un lugar central en su vida. “La verdad es que no sé si estaría vivo si no fuera padre. A partir de aquí, tu ADN es el que te va a decir que hay algo más importante que tú. Y pienso en cómo la relación que tengo con mi hija impactará en su madurez y en el viaje que ella emprenderá”, expresó.

Por su parte, Hadid comparte la crianza de su hija Khai, de 5 años, con el exintegrante de One Direction Zayn Malik. La expareja puso fin a su relación en octubre de 2021, tras casi seis años juntos.