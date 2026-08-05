Edwards cambia de postura y pide retorno de exsubsecretario Juan Pablo Rodríguez

El senador Rojo Edwards pidió que el exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, sea reincorporado al Gobierno. Esto luego de que se conocieran antecedentes que, a su juicio, descartan un consumo de drogas.

El parlamentario reconoció que en un principio apoyó su salida, pero sostuvo que hoy “tiene que volver a su cargo” porque “no hizo nada”.



“Ahora sabemos que efectivamente el exsubsecretario tuvo controles negativos, pero en su momento tuvo uno positivo. Entonces, en el minuto con la información, si no se hubiese hecho podríamos perfectamente haber estado en una situación similar a lo que pasó con el caso Monsalve“, afirmó Edwards en entrevista con TVN



Añadió que, con la información actual, “a mi juicio, tiene que volver a su cargo al exsubsecretario. Y tiene que volver al cargo porque él no hizo nada”.



“Por lo que estoy viendo, o por lo menos lo que yo creo, es que él no ha consumido drogas. No ha estado fuera de las directrices que se han dado y, por lo tanto, tiene que volver al cargo, a uno similar o a alguna atención similar porque no tiene culpabilidad”, indicó.



El senador justificó su apoyo al Gobierno cuando sacaron a Juan Pablo Rodríguez. “En ese día, cuando se tomó la decisión, yo la apoyé porque creía que era lo que había que hacer”, aseguró.



“A mí me gustaría que él vuelva, porque, al parecer, cumple con los requisitos para ser subsecretario. Y antes de eso estaba haciendo una muy buena labor. A mí me tocó trabajar bastante con él, en particular en las conversaciones previas de la Ley de Reconstrucción, y creo que lo estaba haciendo estupendo y no veo razón ahora para que no vuelva”, finalizó.