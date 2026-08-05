Squella da por cerrada polémica por salida de subsecretario: “Nos ponemos detrás de la decisión del Gobierno”

Arturo Squella, presidente del Partido Republicano, dio por cerrada este miércoles la polémica con el Gobierno, tras la salida del exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez.

Consignar que la situación se originó luego de que Rodríguez dejara el cargo por dar positivo a un test de drogas.

Posteriormente, se filtró un chat donde Squella sugería que el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, debía pedir perdón a Rodríguez por su salida. Lo anterior, apuntando a la defensa de la exautoridad por un “falso positivo”.

Squella conversó con Alvarado

Bajo ese contexto, Squella se pronunció este miércoles y dio por superado el tema, tras conversar con el biministro Claudio Alvarado.

Según consignó Radio Cooperativa, el senador precisó que, en su diálogo con Alvarado, este último le “explicó cuál es el procedimiento, me dijo tal cual que tomaron una decisión y yo doy por cerrado el tema”.

A su vez, subrayó: “Nos ponemos detrás de la decisión del Presidente y del Gobierno”.

“Tienen sus razones, obviamente lo hice público en su momento señalando que no me parecía, pero una cosa es la opinión que uno pueda haber dado, pero a la hora que se toma una decisión nos ponemos atrás”, sostuvo.

Respecto a si esperaba un eventual regreso de Rodríguez al cargo, Squella mencionó que “en algún minuto pensé que podía ser. Me quedó claro que en el fondo las reglas son las reglas”.

“Creo que todos creen en su inocencia, pero si es que se empieza a hacer excepciones en el procedimiento obviamente que eso no correspondería”, agregó.