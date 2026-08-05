Dirección del Trabajo mantiene suspensión de faenas de empresas aledañas a la emergencia en Quilicura

En el marco de la emergencia que afecta a las instalaciones de la empresa Panimex Químicos Limitada, en la comuna de Quilicura, la Dirección del Trabajo (DT) mantiene la suspensión de las faenas de dos empresas ubicadas en sectores aledaños al incendio. Y evalúa la suspensión de labores en otras tres compañías. Esto como medida destinada a resguardar la seguridad de sus trabajadores y trabajadoras.

En ese contexto, un equipo fiscalizador conformado por funcionarios de la Inspección Comunal del Trabajo Norte Chacabuco y de la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo se constituyó la mañana de este miércoles en el lugar del siniestro y en las empresas de la zona.

Ante una emergencia de estas características, a la Dirección del Trabajo le corresponde específicamente fiscalizar las condiciones de seguridad laboral y adoptar las medidas que la legislación permite.

En este caso, la Dirección del Trabajo es clara: primero está la salud y seguridad de las personas. Por lo que, en el ejercicio de sus atribuciones, ha dispuesto que dos empresas mantengan suspendidas sus faenas mientras otras tres están en proceso de fiscalización y sujetas también a la posible suspensión.

Las faenas sólo podrán reanudarse cuando las condiciones de seguridad se cumplan, lo que será monitoreado por la Dirección del Trabajo en conjunto con otros organismos técnicos.

Cabe recordar que el artículo 184 del Código del Trabajo establece que: “El empleador estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, informando de los posibles riesgos y manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales”.