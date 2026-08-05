Gobierno declaró emergencia agrícola en La Araucanía tras sistema frontal

El Gobierno, a través del Ministerio de Agricultura, confirmó este miércoles que declaró emergencia agrícola para la Región de La Araucanía, debido a los daños ocasionados por el sistema frontal.

La información fue dada a conocer por el subsecretario de la cartera, Francesco Venezian, quien se encuentra en la zona.

Desde el Ministerio remarcaron que la medida permitirá disponer de herramientas e instrumentos de apoyo destinados a productores silvoagropecuarios.

“Hoy día producto de los informes técnicos que uno va haciendo en todas las regiones del país, donde se evalúan las condiciones climáticas, lluvia, saturación de suelo, productores afectados, es que se toma la decisión de declarar zona de emergencia agrícola a La Araucanía”, señaló Venezian.

Recursos adicionales

A su vez, indicó que “eso también nos va a permitir con el gobierno regional levantar recursos adicionales”.

“Nosotros el día de ayer recibimos toda la documentación técnica que respalda una declaratoria, y hoy día está en la oficina de Santiago para firma, y eso se activa automáticamente. Así que teniendo ya la firma hoy día, mañana, esto empieza a ejecutarse”, precisó.

El subsecretario explicó que esto “permite al Ministerio de Agricultura y a los distintos servicios poder modificar sus presupuestos y traspasar fondos de otras acciones al fondo de emergencia para llegar con soluciones”.

La autoridad, además, subrayó que ya iniciaron los operativos de asistencia, como la entrega de granos y forraje provenientes de otras regiones y de gremios locales como la SOFO (Sociedad de Fomento Agrícola).

Según consignó Radio Cooperativa, Venezian mencionó que “esta articulación entre lo público y lo privado nos permite hacer una primera entrega de alimentos”.

Cabe destacar que, este miércoles, el subsecretario se desplegó en terreno en las comunas de Carahue, Teodoro Schmidt y Toltén. Lo anterior, con el objetivo de supervisar las medidas implementadas y coordinar nuevas acciones de apoyo a los agricultores afectados.